Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
صحة

تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي لمسكنات الألم

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:11
حذّر أطباء من مخاطر الإفراط في استخدام المسكنات دون استشارة طبية، مؤكدين أن الاستعمال العشوائي والمتكرر قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى القريب والبعيد.

وأوضح مختصون أن بعض المسكنات الشائعة، خاصة تلك التي تُصرف دون وصفة طبية، قد تسبب أضرارًا في المعدة مثل التقرحات والنزيف، إضافة إلى تأثيرات سلبية على الكلى والكبد عند استخدامها بجرعات عالية أو لفترات طويلة. كما أشاروا إلى أن الإفراط في تناول المسكنات قد يؤدي إلى الصداع الارتدادي، حيث تتحول الأدوية نفسها إلى سبب للألم بدلًا من علاجه.

وأضاف الأطباء أن الاعتماد المستمر على المسكنات قد يخفي أعراض أمراض خطيرة، ما يؤخر التشخيص والعلاج المناسبين، فضلًا عن احتمالية التعود أو الإدمان في بعض الأنواع القوية.

ونصح المختصون بضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم استخدام المسكنات بشكل يومي إلا تحت إشراف طبي، واللجوء إلى الطبيب في حال استمرار الألم، لتحديد السبب الحقيقي ووضع العلاج المناسب.
 
