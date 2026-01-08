تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي لمسكنات الألم
Lebanon 24
08-01-2026
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر أطباء من مخاطر الإفراط في استخدام المسكنات دون استشارة طبية، مؤكدين أن الاستعمال العشوائي والمتكرر قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى القريب والبعيد.
وأوضح مختصون أن بعض المسكنات الشائعة، خاصة تلك التي تُصرف دون وصفة طبية، قد تسبب أضرارًا في المعدة مثل التقرحات والنزيف، إضافة إلى تأثيرات سلبية على الكلى والكبد عند استخدامها بجرعات عالية أو لفترات طويلة. كما أشاروا إلى أن الإفراط في تناول المسكنات قد يؤدي إلى الصداع الارتدادي، حيث تتحول الأدوية نفسها إلى سبب للألم بدلًا من علاجه.
وأضاف الأطباء أن الاعتماد المستمر على المسكنات قد يخفي أعراض أمراض خطيرة، ما يؤخر التشخيص والعلاج المناسبين، فضلًا عن احتمالية التعود أو الإدمان في بعض الأنواع القوية.
ونصح المختصون بضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم استخدام المسكنات بشكل يومي إلا تحت إشراف طبي، واللجوء إلى الطبيب في حال استمرار الألم، لتحديد السبب الحقيقي ووضع العلاج المناسب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يهدّد قلبك.. تحذير طبي من هذا المسكّن الشائع!
Lebanon 24
يهدّد قلبك.. تحذير طبي من هذا المسكّن الشائع!
09/01/2026 03:00:05
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير على أوتوستراد الجنوب: أشغال عشوائية تهدد سلامة السائقين
Lebanon 24
تحذير على أوتوستراد الجنوب: أشغال عشوائية تهدد سلامة السائقين
09/01/2026 03:00:05
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطه أمام "جوشوا"… تحذيرات طبية من تداعيات طويلة الأمد على "جيك بول"
Lebanon 24
بعد سقوطه أمام "جوشوا"… تحذيرات طبية من تداعيات طويلة الأمد على "جيك بول"
09/01/2026 03:00:05
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تنشر فيديو من ضمن حملة لمكافحة إطلاق النار العشوائي
Lebanon 24
قوى الأمن تنشر فيديو من ضمن حملة لمكافحة إطلاق النار العشوائي
09/01/2026 03:00:05
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التزام
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
Lebanon 24
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
15:30 | 2026-01-08
08/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة
Lebanon 24
النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة
14:10 | 2026-01-08
08/01/2026 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإنفلونزا" و"كورونا"... كيف يُمكن التفريق بين المرضين؟
Lebanon 24
"الإنفلونزا" و"كورونا"... كيف يُمكن التفريق بين المرضين؟
14:00 | 2026-01-08
08/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من اللسان فقط
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من اللسان فقط
10:33 | 2026-01-08
08/01/2026 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كبسولة ذكية تضمن الالتزام بتناول الأدوية
Lebanon 24
كبسولة ذكية تضمن الالتزام بتناول الأدوية
08:17 | 2026-01-08
08/01/2026 08:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
00:53 | 2026-01-08
08/01/2026 12:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:30 | 2026-01-08
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
14:10 | 2026-01-08
النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة
14:00 | 2026-01-08
"الإنفلونزا" و"كورونا"... كيف يُمكن التفريق بين المرضين؟
10:33 | 2026-01-08
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من اللسان فقط
08:17 | 2026-01-08
كبسولة ذكية تضمن الالتزام بتناول الأدوية
07:45 | 2026-01-08
لماذا يُنصح بشرب الماء فور الاستيقاظ من النوم؟
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 03:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24