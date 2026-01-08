خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة

حذّر خبراء التغذية من إهمال تناول الفواكه والخضار يوميًا، مؤكدين أنها تشكّل الأول ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري. وأوضحوا أن هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتعمل كمضادات أكسدة طبيعية تحمي الجسم من الالتهابات وتدعم جهاز المناعة.

وأشاروا إلى أن إدخال 5 حصص متنوعة من الفواكه والخضار يوميًا في الوجبات يساهم في تعزيز الطاقة وتحسين الهضم، ويقلل من مخاطر السمنة. وأوصوا المواطنين بالحرص على تنويع الألوان في طبقهم، لضمان الحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية.

Advertisement