مشروبات طبيعية تدعم صحة الكبد.. ما هي؟

الكبد الدهني هو مرض شائع يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، سواء المرتبط بالكحول أو الناتج عن عوامل التمثيل الغذائي ونمط الحياة.



يعاني الكثير من الأشخاص من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويمكن للطرق الطبيعية أن تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من هذه الحالة، إلى جانب الأدوية والمكملات الغذائية، ويعد إدراج المشروبات الصحية ضمن من أبرز هذه الوسائل.



وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي 5 مشروبات تدعم صحة الكبد:



الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين التي تحمي خلايا الكبد من التلف وتقلل الالتهاب. كما يساعد في تقليل امتصاص الدهون من الطعام، ما يدعم إنقاص الوزن.

شاي الزنجبيل

يضم أكثر من 400 مركب نشط بيولوجيًا و40 مضادًا للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل مقاومة الأنسولين، ويخفف الالتهابات في الكبد، بالإضافة إلى فوائده لضغط والمناعة.



خل التفاح

غني بمضادات الأكسدة والبروبيوتيك، ويساعد على تحسين مقاومة الجلوكوز والأنسولين، ما يدعم صحة الكبد الدهني. يُنصح بتخفيفه جيدًا قبل الشرب لتجنب تأثيره على مينا الأسنان.



القهوة

مليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول، وتساهم في تقليل الالتهاب وحماية الكبد. أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

شاي الكركديه

يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينول، وقد أظهرت الدراسات أنه يقلل من وزن الجسم ونسبة الدهون في الكبد عند الاستهلاك المنتظم.



تعد هذه المشروبات سهلة التحضير وذات فوائد متعددة، فهي تدعم صحة الكبد بشكل علمي مدعوم بالدراسات، وتسهم في التخفيف من الكبد الدهني بطرق طبيعية وآمنة. (إرم نيوز)