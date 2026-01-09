تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
Lebanon 24
09-01-2026
|
09:03
يُعد الحديد و"فيتامين سي" من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ويُفضل أحيانًا تناولهما معًا، حيث يساعد فيتامين سي على تحسين امتصاص الحديد، خاصة الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية مثل السبانخ. يُعد هذا مهمًا لمن يعتمدون على مصادر نباتية للحصول على الحديد، مثل
النساء في
فترة الحيض.
يساعد الجمع بين الحديد و"فيتامين سي" في الوقاية من فقر
الدم
الناتج عن نقص الحديد، إذ يساهم الحديد في تصنيع خلايا الدم الحمراء ودعم نمو الجسم ووظائف الدماغ، بينما يدعم "فيتامين سي" الجهاز المناعي ويعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من التلف.
ويمكن الحصول على الحديد و"فيتامين سي" من المكملات الغذائية أو الفيتامينات المتعددة، ويُنصح أحيانًا بتناولهما بعد الطعام لتقليل اضطرابات المعدة. مع ذلك، لا توجد جرعة قياسية للجمع بينهما، ويجب استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة، خاصة أن تناول جرعات زائدة من الحديد قد يكون ضارًا.
في المقابل، يعد "فيتامين سي" آمنًا نسبيًا، حيث يطرح الجسم الفائض منه بسهولة، لكنه قد يسبب الإسهال أو اضطرابات المعدة عند تناول جرعات عالية جدًا، بينما يمكن للحديد أن يؤدي إلى الإمساك والغثيان وآلام البطن عند الإفراط
في تناوله
.
ينبغي الانتباه إلى التفاعلات الدوائية المحتملة، إذ قد يقلل فيتامين سي من فعالية أدوية معينة مثل الستاتين أو علاجات السرطان، وقد يتفاعل الحديد مع أدوية الغدة الدرقية أو أدوية مرض باركنسون ومضادات الحموضة. (إرم نيوز)
