Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

هل تناول الجبن يرتبط بانخفاض خطر الخرف؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 13:07
أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Neurology» أن الأشخاص الذين يتناولون الجبن والقشدة عالية الدهون بانتظام قد يكونون أقل عرضة لتطور الخرف، مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل. وأوضح الباحثون أن تناول 50 غراماً من الجبن عالي الدهون يومياً مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13%، بينما ارتبط تناول 20 غراماً من القشدة عالية الدهون يومياً بانخفاض خطر الخرف بنسبة 16%.

ومع ذلك، حذر الخبراء من اعتبار الجبن والقشدة وحدهما وسيلة للوقاية من الخرف، مشيرين إلى أن النتائج تظهر ارتباطاً وليس سبباً مباشراً. وأكدت اختصاصية التغذية داليا بيرلمان أن نوعية الأطعمة المصاحبة للجبن في النظام الغذائي قد تكون بنفس أهمية الجبن نفسه.

وتشير الدراسة إلى أن منتجات الألبان الدسمة تحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامين «ك 2» والكالسيوم وأحماض دهنية معينة قد تدعم صحة الدماغ، بينما تلعب الدهون دوراً أساسياً في الحفاظ على بنية ووظائف خلايا الدماغ. كما يمكن أن تساعد منتجات الألبان المخمرة على دعم ميكروبيوم الأمعاء المرتبط بتحسين وظائف الإدراك.

ويؤكد الخبراء على أهمية اتباع نمط غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني والنوم الجيد والتحكم بعوامل الخطر القلبية، بدل الاعتماد على نوع واحد من الطعام للوقاية من الخرف.

