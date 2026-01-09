تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

هل تساعد مساحيق الخضار على تقليل الانتفاخ ؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 15:43
أظهرت تقارير صحية أن مساحيق الخضار، التي تحتوي على مزيج من الخضراوات الورقية والأعشاب والفواكه المجففة، قد تسهم في التخفيف من الانتفاخ لدى بعض الأشخاص من خلال دعم عملية الهضم وتوفير الألياف والمركبات النباتية المفيدة.

وأوضح خبراء أن الاستخدام المنتظم لهذه المساحيق قد يساعد على تحسين انتظام حركة الأمعاء، ودعم تناول الفيتامينات والمعادن، وتعزيز صحة الميكروبيوم المعوي، إلا أن تأثيرها لا يظهر بشكل فوري، وقد يصاحبه في البداية غازات وانتفاخ مؤقت نتيجة تكيف الأمعاء مع الألياف الجديدة.

وأوصى الخبراء بتناول مساحيق الخضار تدريجياً، بدءاً بنصف الكمية الموصى بها، مع شرب كميات كافية من الماء، ويمكن تناولها مع الطعام لتقليل أي انزعاج في المعدة. كما أن اختيار المنتجات المناسبة للأمعاء، والتي تحتوي على إنزيمات أو بروبيوتيك وأعشاب مثل الزنجبيل والكركم والنعناع، قد يعزز فوائدها على المدى الطويل.

وأكدت التقارير أن هذه المساحيق لا تُعد علاجاً مباشراً للانتفاخ، لكنها قد تصبح جزءاً فعالاً من نظام غذائي متوازن يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي مع مرور الوقت.

