اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها

يُعتبر ماء الليمون مشروباً منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالعناصر الغذائية، لاسيما فيتامين «سي» الذي يساهم في حماية الخلايا وتعزيز صحة الجلد ودعم التئام الجروح. كما يساعد في الحفاظ على الترطيب وتحسين عملية الهضم، وفق تقرير لمجلة «هيلث».

ويُفضل كثيرون شرب ماء الليمون صباحاً لدعم الهضم وزيادة استهلاك فيتامين «سي»، إلا أنه يمكن تناوله في أي وقت ، قبل أو أثناء أو بعد الوجبات، مع الاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

من أبرز فوائد ماء الليمون:

دعم الترطيب: يحفّز شرب الماء المنكه بالليمون على زيادة استهلاك السوائل.

منخفض السعرات: بديل صحي للمشروبات والمحلاة بالسكر.

زيادة فيتامين «سي»: عصير ليمونة واحدة يوفر نحو 21% من القيمة اليومية الموصى بها.

تحسين الهضم: قد يخفف الانتفاخ وينشط الإنزيمات الهاضمة.

لكن خبراء الصحة يحذرون من الإفراط لدى أصحاب المعدة الحساسة، ولمن يعانون من حصى الكلى، مستدعين ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل علاجي.