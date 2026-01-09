تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1466402-639036338170936695.webp
Doc-P-1466402-639036338170936695.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه كثير من الأشخاص صعوبة في إنقاص الوزن دون أن يدركوا السبب، وغالباً ما يرتبط ذلك بعادات مسائية، مثل تناول وجبات عشاء ثقيلة أو الإفراط في الحلويات، ما يعيق عملية الأيض ويحدّ من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بفعالية.

كما أن سوء عادات النوم، وتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، والإفراط في استخدام الشاشات قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويؤثر على تنظيم الهرمونات.

ووفق "فري ويل هيلث"، لدعم فقدان الوزن، ينصح بتحديد موعد نوم ثابت، واختيار وجبات خفيفة، والحد من استخدام الشاشات في المساء، وممارسة نشاط بدني معتدل بانتظام في الليل.

إليك أهم العادات المسائية التي تعيق إنقاص الوزن:

1. تناول وجبة عشاء دسمة
وجدت دراسة أن تناول العشاء بعد الساعة الـ 9 مساءً يسبب ارتفاعاً في مستويات السكر في الدم في صباح اليوم التالي مقارنةً بتناوله في الساعة الـ 6 مساءً. 

2. تناول الحلويات في المساء
تشير دراسات إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يدفعك لاختيار أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، مثل الحلويات أو رقائق البطاطس.

3. تناول الطعام قبل النوم مباشرة
قد يؤدي تناول الطعام قبل النوم مباشرةً إلى اضطراب النوم وزيادة خطر زيادة الوزن. وتشير أبحاث إلى أن تناول الطعام قبيل النوم يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم.
ويحتاج الجسم إلى تناول الطعام من 8 إلى 12 ساعة يومياً. وتناول الطعام خارج هذه الفترة، مثل تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، يؤثر على عملية الأيض، ومستويات السكر في الدم، والنوم.

4. تناول الطعام أثناء النظر إلى الشاشات
يلجأ الكثيرون إلى الاسترخاء ليلًا أثناء النظر إلى هواتفهم أو أجهزتهم الإلكترونية الأخرى. وعند تشتيت الانتباه بالشاشة، يسهل تناول كمية طعام تفوق حاجة الجسم. 

5. تناول مشروبات الكافيين
قد يؤثر تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، في فترة ما بعد الظهر أو المساء على النوم. 

والذين يعانون من اضطرابات النوم بشكل منتظم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة، بسبب استهلاك كمية فوق الحاجة من السعرات.

6. عدم التخطيط لوجبتي الإفطار والغداء
تخطيط وجباتك طريقة فعّالة لإنقاص الوزن. وقد يجد الذين لا يخططون لتناول طعام صحي في اليوم التالي صعوبة أكبر في تجنّب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية طوال اليوم.

طهي الطعام منزلياً من أفضل الطرق للتحكم في كمية ونوع الطعام، وتفادي اكتساب الوزن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عادات تزيد دهون البطن.. ابتعدوا عنها!
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة ومشروبات تهدد صحة القلب.. ابتعدوا عنها
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سويسرا تُجمّد أصول مادورو والمقربين منه
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24
العقوبات تُجمّد طموح الغاز الروسي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:14:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

الغازية

الغاز

بانت

مارس

الغد

تيار

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-10
Lebanon24
01:30 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
Lebanon24
16:30 | 2026-01-09
Lebanon24
16:12 | 2026-01-09
Lebanon24
15:43 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24