عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!

يواجه كثير من الأشخاص صعوبة في إنقاص الوزن دون أن يدركوا السبب، وغالباً ما يرتبط ذلك بعادات مسائية، مثل تناول وجبات عشاء ثقيلة أو الإفراط في الحلويات، ما يعيق عملية الأيض ويحدّ من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بفعالية.



كما أن سوء عادات النوم، وتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، والإفراط في استخدام الشاشات قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويؤثر على تنظيم الهرمونات.



ووفق "فري ويل هيلث"، لدعم فقدان الوزن، ينصح بتحديد موعد نوم ثابت، واختيار وجبات خفيفة، والحد من استخدام الشاشات في المساء، وممارسة نشاط بدني معتدل بانتظام في الليل.



إليك أهم العادات المسائية التي تعيق إنقاص الوزن:



1. تناول وجبة عشاء دسمة

وجدت دراسة أن تناول العشاء بعد الساعة الـ 9 مساءً يسبب ارتفاعاً في مستويات السكر في في التالي مقارنةً بتناوله في الساعة الـ 6 مساءً.



2. تناول الحلويات في المساء

تشير دراسات إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يدفعك لاختيار أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، مثل الحلويات أو رقائق البطاطس.



3. تناول الطعام قبل النوم مباشرة

قد يؤدي تناول الطعام قبل النوم مباشرةً إلى اضطراب النوم وزيادة خطر زيادة الوزن. وتشير أبحاث إلى أن تناول الطعام قبيل النوم يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم.

ويحتاج الجسم إلى تناول الطعام من 8 إلى 12 ساعة يومياً. وتناول الطعام خارج هذه الفترة، مثل تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، يؤثر على عملية الأيض، ومستويات السكر في الدم، والنوم.



4. تناول الطعام أثناء النظر إلى الشاشات

يلجأ الكثيرون إلى الاسترخاء ليلًا أثناء النظر إلى هواتفهم أو أجهزتهم الإلكترونية الأخرى. وعند تشتيت الانتباه بالشاشة، يسهل تناول كمية طعام تفوق حاجة الجسم.



5. تناول مشروبات الكافيين

قد يؤثر تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات ومشروبات الطاقة، في فترة ما بعد الظهر أو المساء على النوم.



والذين يعانون من اضطرابات النوم بشكل منتظم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة، بسبب استهلاك كمية فوق الحاجة من السعرات.



6. عدم التخطيط لوجبتي الإفطار والغداء

تخطيط وجباتك طريقة فعّالة لإنقاص الوزن. وقد يجد الذين لا يخططون لتناول طعام صحي في اليوم التالي صعوبة أكبر في تجنّب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية طوال اليوم.



طهي الطعام منزلياً من أفضل الطرق للتحكم في كمية ونوع الطعام، وتفادي اكتساب الوزن.