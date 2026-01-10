تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
Lebanon 24
10-01-2026
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مختصون في العناية بالبشرة إلى أن سلوكا يوميا شائعا، يظنه كثيرون غير ضار، قد يكون سببا خفيا في تراجع صحة البشرة وظهور ملامح التعب والتقدّم في السن قبل أوانها.
فاستخدام الماء شديد السخونة لغسل الوجه، لا سيما في الأجواء الباردة، يمنح شعورا مؤقتا بالراحة، لكنه في المقابل قد يخلّف أضرارا طويلة الأمد تؤثر في نضارة الجلد ومرونته.
وتشير أخصائية التجميل الدكتورة أنيت
فيليبس
إلى أن تعريض البشرة للماء الساخن بشكل متكرر يؤدي إلى إضعاف طبقتها الطبيعية التي تحافظ على توازن الرطوبة وتحمي الجلد من العوامل الخارجية، وهو خطأ شائع تلاحظه باستمرار في العيادة.
ومع تضرر هذه الطبقة، تفقد البشرة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، فتبدو متعبة ومشدودة، وتصبح الخطوط الرفيعة والتجاعيد أكثر وضوحا، خصوصا في المناطق الرقيقة حول العينين والفم.
ولا تقتصر المشكلة على حرارة الماء وحدها، إذ تتفاقم بسبب ممارسات خاطئة أثناء الاستحمام، مثل تنظيف الوجه بمنتجات مخصصة للجسم، أو ترك مستحضرات الشعر تلامس بشرة الوجه، رغم اختلاف تركيبتها واحتياجات الجلد.
وتوضح فيليبس أن الاستمرار في هذه العادات قد يؤدي إلى زيادة جفاف البشرة وحساسيتها وخشونتها، مشيرة إلى أن كثيرين يربطون تغيّر مظهر بشرتهم بالتقدم في العمر، بينما يكون السبب الحقيقي هو الإجهاد المتكرر الناتج عن عناية غير مناسبة.
وترى فيليبس أن الوقاية لا تتطلب إجراءات معقدة، بل تبدأ بخطوات بسيطة، في مقدمتها تجنّب الماء شديد السخونة عند غسل الوجه، واستخدام ماء دافئ أثناء الاستحمام، على أن يتم تنظيف الوجه لاحقًا بماء فاتر ومنتج لطيف مخصص له.
وتضيف أن الإحساس بانقباض الجلد بعد الغسل علامة واضحة على أن البشرة تعرّضت لقسوة زائدة.
كما تشدد على ضرورة ترطيب الوجه مباشرة بعد التنظيف، لأن تطبيق المرطب على بشرة لا تزال رطبة قليلًا يساعد على حبس الرطوبة ومنح الجلد ملمسا صحيا ومظهرا أكثر إشراقًا.
أما ذوو البشرة الجافة أو الحساسة، فتوصيهم بالابتعاد عن التغيير المستمر في مستحضرات العناية، والاكتفاء بروتين ثابت وبسيط، مع إعطاء البشرة الوقت اللازم لاستعادة توازنها، إذ إن التعافي — بحسب تعبيرها — يحتاج إلى صبر بقدر ما يحتاج إلى منتجات مناسبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
10/01/2026 17:05:34
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
10/01/2026 17:05:34
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: يجب ضمان الأمن في منطقة القوقاز وأي تدخل أجنبي يدمر الأمن
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: يجب ضمان الأمن في منطقة القوقاز وأي تدخل أجنبي يدمر الأمن
10/01/2026 17:05:34
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية عن وزيرة الاستيطان: يجب ألا نكتفي بأقل من الأهداف المحددة للحرب وتجنب الخداع بشأن تحقيقها
Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية عن وزيرة الاستيطان: يجب ألا نكتفي بأقل من الأهداف المحددة للحرب وتجنب الخداع بشأن تحقيقها
10/01/2026 17:05:34
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل ال
فيليبس
العين
ساسي
مارس
روتي
تركي
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
Lebanon 24
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
09:31 | 2026-01-10
10/01/2026 09:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
Lebanon 24
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
07:32 | 2026-01-10
10/01/2026 07:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
Lebanon 24
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
02:47 | 2026-01-10
10/01/2026 02:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
Lebanon 24
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
01:30 | 2026-01-10
10/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
23:30 | 2026-01-09
09/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
13:10 | 2026-01-09
09/01/2026 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:31 | 2026-01-10
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
07:32 | 2026-01-10
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
02:47 | 2026-01-10
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
01:30 | 2026-01-10
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
23:30 | 2026-01-09
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
23:00 | 2026-01-09
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 17:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24