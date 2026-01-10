تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟

Lebanon 24
10-01-2026 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1466532-639036525114347821.png
Doc-P-1466532-639036525114347821.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت الأبحاث أن عصير الكرز الحامض يحتوي على الميلاتونين والتريبتوفان، وهما مركبان يساهمان في تنظيم النوم. يُعرف الميلاتونين بقدرته على تعزيز الشعور بالنعاس، بينما يُستخدم التريبتوفان في الجسم لإنتاج هذا الهرمون.

تشير إحدى الدراسات إلى أن شرب حوالي 240 مل من عصير الكرز الحامض مرتين يوميًا لمدة أسبوعين يمكن أن يحسن جودة النوم لدى البالغين.

ويُعتبر تناول 240-350 مل من العصير أو 30-60 مل من عصير الكرز المركز كمية مناسبة لتحقيق الفوائد دون إفراط. يُنصح بتناوله قبل النوم بساعة إلى ساعتين، مع إمكانية تقسيم الكمية بين الصباح والمساء للاستفادة القصوى من فوائده.

إلى جانب تحسين النوم، يُظهر عصير الكرز الحامض فوائد صحية أخرى محتملة، منها تقليل آلام العضلات بعد التمرين، دعم الجهاز المناعي، خفض مؤشرات الالتهاب، وتقليل خطر التدهور المعرفي عبر تحسين ضغط الدم والكوليسترول. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يساعد الجزر على النوم؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يساعد عد الأغنام على النوم سريعا؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تطلق تحديث watchOS 26.2 لساعاتها الذكية مع تحسين تقييم النوم
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الصباح والمساء

الكوليسترول

حسين ال

حسن ج

كاني

توني

الدم

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:31 | 2026-01-10
Lebanon24
04:23 | 2026-01-10
Lebanon24
02:47 | 2026-01-10
Lebanon24
01:30 | 2026-01-10
Lebanon24
23:30 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24