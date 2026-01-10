تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي
Lebanon 24
10-01-2026
|
09:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصّل فريق من الباحثين بالمركز الطبي بجامعة رادبود وجامعة بازل إلى أسباب وراثية جديدة وراء الإصابة بالعمى الوراثي، وخصوصًا التهاب الشبكية الصباغي، وهو اضطراب يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 5000 حول العالم ويؤدي تدريجيًا إلى ضيق مجال الرؤية وفقدان البصر.
وأظهرت الدراسة وفقا لموقع "ميديكال
إكسبريس
"، أن تغييرات في أجزاء محددة من
الحمض النووي
(DNA)، التي تؤدي دورًا في معالجة المعلومات الوراثية، قد تكون السبب وراء تطور هذا المرض.
ويسبب التهاب الشبكية الصباغي تدهور الخلايا العصوية والمخروطية في شبكية
العين
تدريجيًا، ويبدأ غالبًا بالعمى الليلي ثم ضيق المجال البصري، وقد يؤدي إلى فقدان البصر تمامًا في الحالات المتقدمة.
وعلى الرغم من معرفة أكثر من 100 جين يسبب المرض، فإن 30 إلى 50% من الحالات لم تُعرف أسبابها الوراثية حتى بعد إجراء تحاليل DNA مكثفة.
وقال كيم رودنبرغ، الباحث في علم الوراثة: "لم نكتشف سببًا جديدًا للعمى فحسب، بل أظهرنا أيضًا أن أجزاء الحمض
النووي
غير المشفرة للبروتينات لها أهمية كبيرة".
وأكد هذا الاكتشاف أن النظر إلى ما هو أبعد من الجينات المشفرة للبروتينات قد يكون أساسيًا لفهم الأمراض الوراثية وتطوير طرق تشخيص وعلاج أفضل. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
Lebanon 24
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
10/01/2026 19:38:49
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمى النهري".. مرض خطير ينتشر في هذه الدول!
Lebanon 24
"العمى النهري".. مرض خطير ينتشر في هذه الدول!
10/01/2026 19:38:49
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في دراسة جديدة... اكتشاف صلة بين طفرات بروتينية وأمراض تهدد الحياة!
Lebanon 24
في دراسة جديدة... اكتشاف صلة بين طفرات بروتينية وأمراض تهدد الحياة!
10/01/2026 19:38:49
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الاختباء.. اكتشاف ثعبان جديد في الهند
Lebanon 24
بعد سنوات من الاختباء.. اكتشاف ثعبان جديد في الهند
10/01/2026 19:38:49
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
جامعة رادبو
جامعة بازل
إكسبريس
رنا ❗️
النووي
بالمر
العين
قد يعجبك أيضاً
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
Lebanon 24
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
07:32 | 2026-01-10
10/01/2026 07:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
Lebanon 24
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
04:23 | 2026-01-10
10/01/2026 04:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
Lebanon 24
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
02:47 | 2026-01-10
10/01/2026 02:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
Lebanon 24
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
01:30 | 2026-01-10
10/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
23:30 | 2026-01-09
09/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
01:07 | 2026-01-10
10/01/2026 01:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:32 | 2026-01-10
هل يساعد هذا العصير على تحسين النوم؟
04:23 | 2026-01-10
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
02:47 | 2026-01-10
كيف تسرع "اليوغا" التعافي من الإدمان؟
01:30 | 2026-01-10
بعد أزمة الحليب العالمية.. علامات خطيرة للتسمم عند الرضع
23:30 | 2026-01-09
عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!
23:00 | 2026-01-09
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 19:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24