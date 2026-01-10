تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالعمى الوراثي

Lebanon 24
10-01-2026 | 09:31
توصّل فريق من الباحثين بالمركز الطبي بجامعة رادبود وجامعة بازل إلى أسباب وراثية جديدة وراء الإصابة بالعمى الوراثي، وخصوصًا التهاب الشبكية الصباغي، وهو اضطراب يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 5000 حول العالم ويؤدي تدريجيًا إلى ضيق مجال الرؤية وفقدان البصر.

وأظهرت الدراسة وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس"، أن تغييرات في أجزاء محددة من الحمض النووي (DNA)، التي تؤدي دورًا في معالجة المعلومات الوراثية، قد تكون السبب وراء تطور هذا المرض.
 
ويسبب التهاب الشبكية الصباغي تدهور الخلايا العصوية والمخروطية في شبكية العين تدريجيًا، ويبدأ غالبًا بالعمى الليلي ثم ضيق المجال البصري، وقد يؤدي إلى فقدان البصر تمامًا في الحالات المتقدمة.

وعلى الرغم من معرفة أكثر من 100 جين يسبب المرض، فإن 30 إلى 50% من الحالات لم تُعرف أسبابها الوراثية حتى بعد إجراء تحاليل DNA مكثفة.

وقال  كيم رودنبرغ، الباحث في علم الوراثة: "لم نكتشف سببًا جديدًا للعمى فحسب، بل أظهرنا أيضًا أن أجزاء الحمض النووي غير المشفرة للبروتينات لها أهمية كبيرة".

وأكد هذا الاكتشاف أن النظر إلى ما هو أبعد من الجينات المشفرة للبروتينات قد يكون أساسيًا لفهم الأمراض الوراثية وتطوير طرق تشخيص وعلاج أفضل. (إرم نيوز) 
الحمض النووي

جامعة رادبو

جامعة بازل

إكسبريس

رنا ❗️

النووي

بالمر

العين

