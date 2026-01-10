تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مجلة تتعرض للقرصنة بعد نشرها أنواع سرطان قد يصاب بها من أُصيب بكورونا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-01-2026 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1466641-639036722511746952.png
Doc-P-1466641-639036722511746952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت مجلة Oncotarget المتخصصة في أبحاث السرطان مراجعة علمية بعنوان "إشارات السرطان بعد التطعيم ضد كوفيد-19 والعدوى: تقييم الأنماط والآليات البيولوجية المحتملة"، من إعداد الباحثة شارلوت كوبرفاسر (كلية الطب بجامعة تافتس) والدكتور وافيك الديري (رئيس تحرير المجلة وعالم أورام بجامعة براون). واعتمدت المراجعة بحثًا منهجيًا في قواعد بيانات علمية خلال الفترة من كانون الثاني 2020 حتى تشرين الأول 2025، لجمع تقارير منشورة عن حالات سرطان جديدة أو تفاقم سريع (المعروف شعبياً بـ"turbo cancer") بعد التطعيم ضد كوفيد-19 أو الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

ووثّقت المراجعة 333 حالة فردية عبر 69 دراسة محكّمة موزعة على 27 دولة، مع تصدّر الليمفوما ضمن الأنواع الرئيسية بنحو 38% إلى جانب سرطانات الثدي والرئة والقولون والبروستاتا والبنكرياس والغدة الدرقية واللوكيميا والجلد (ميلانوما) والساركوما، وتسجيل بعض الحالات قرب موقع الحقن. وفي نحو 50% من الحالات جرى التشخيص خلال 2 إلى 4 أسابيع بعد الجرعة، مع إشارات إلى تفاقم أكبر بعد الجرعات التعزيزية. كما أوردت بيانات من دراسات كبيرة (1.3 مليون فرد في الجيش الأميركي، 300 ألف في إيطاليا، 8.4 مليون في كوريا الجنوبية) تحدثت عن “إشارات إحصائية محتملة” لزيادة سرطانات محددة بعد التطعيم وفق الفئات العمرية. واقترح الباحثان آليات بيولوجية محتملة، مع تأكيدهما صراحة أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، بل تمثل "safety signals" وأنماطًا زمنية تستحق التحقيق عبر دراسات وبائية وسريرية وميكانيكية أوسع.

وبعد أيام من نشر المراجعة، قالت إدارة Oncotarget إن موقع المجلة تعرض لهجمات سيبرانية بدأت في كانون الأول 2025 واستمرت خلال كانون الثاني 2026 وأدت إلى تعطيل الوصول للموقع، مشيرة إلى أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أُصيب بنوع نادر من مرض السرطان... وفاة ممثل أميركيّ شهير (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تتحدّث عن إصابة طفلتيها بمرض خطير من النوع الأوّل: قد لا تتمكنان من المشي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 35 سنة فقط… وفاة صحافية بعد إصابتها بنوع نادر من سرطان الدم (صور)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": 3 شهداء في صفوف الجيش بعد استشهاد عنصر ثالث متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء الاشتباكات في الشراونة بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الفيدرالي

إيطاليا

الرئيسي

كورونا

ميلان

فيدرا

كوفيد

فيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:08 | 2026-01-10
Lebanon24
16:03 | 2026-01-10
Lebanon24
09:31 | 2026-01-10
Lebanon24
07:32 | 2026-01-10
Lebanon24
04:23 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24