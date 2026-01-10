مجلة تتعرض للقرصنة بعد نشرها أنواع سرطان قد يصاب بها من أُصيب بكورونا.. إليكم التفاصيل

نشرت مجلة Oncotarget المتخصصة في أبحاث السرطان مراجعة علمية بعنوان "إشارات السرطان بعد التطعيم ضد كوفيد-19 والعدوى: تقييم الأنماط والآليات البيولوجية المحتملة"، من إعداد الباحثة شارلوت كوبرفاسر (كلية الطب بجامعة تافتس) والدكتور وافيك الديري (رئيس تحرير المجلة وعالم أورام بجامعة براون). واعتمدت المراجعة بحثًا منهجيًا في قواعد بيانات علمية خلال الفترة من كانون الثاني 2020 حتى تشرين الأول 2025، لجمع تقارير منشورة عن حالات سرطان جديدة أو تفاقم سريع (المعروف شعبياً بـ"turbo cancer") بعد التطعيم ضد كوفيد-19 أو الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.



ووثّقت المراجعة 333 حالة فردية عبر 69 دراسة محكّمة موزعة على 27 دولة، مع تصدّر الليمفوما ضمن الأنواع الرئيسية بنحو 38% إلى جانب سرطانات الثدي والرئة والقولون والبروستاتا والبنكرياس والغدة الدرقية واللوكيميا والجلد (ميلانوما) والساركوما، وتسجيل بعض الحالات قرب موقع الحقن. وفي نحو 50% من الحالات جرى التشخيص خلال 2 إلى 4 أسابيع بعد الجرعة، مع إشارات إلى تفاقم أكبر بعد الجرعات التعزيزية. كما أوردت بيانات من دراسات كبيرة (1.3 مليون فرد في الجيش الأميركي، 300 ألف في ، 8.4 مليون في الجنوبية) تحدثت عن “إشارات إحصائية محتملة” لزيادة سرطانات محددة بعد التطعيم وفق الفئات العمرية. واقترح الباحثان آليات بيولوجية محتملة، مع تأكيدهما صراحة أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، بل تمثل "safety signals" وأنماطًا زمنية تستحق التحقيق عبر دراسات وبائية وسريرية وميكانيكية أوسع.



وبعد أيام من نشر المراجعة، قالت إدارة Oncotarget إن موقع المجلة تعرض لهجمات سيبرانية بدأت في كانون الأول 2025 واستمرت خلال كانون الثاني 2026 وأدت إلى تعطيل الوصول للموقع، مشيرة إلى أنها أبلغت مكتب التحقيقات الأميركي.

