16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
صحة
صحة

دراسة كورية تربط بكتيريا تسوس الأسنان بمرض باركنسون
Lebanon 24
10-01-2026
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة كورية جنوبية حديثة أن بكتيريا فموية شائعة تُعرف بتسببها بتسوّس الأسنان قد تكون مضرّة للدماغ عندما تستقر في الأمعاء، إذ تبين أنها تُنتج مركبات تنتقل عبر مجرى
الدم
وتُلحق الضرر بالخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، ما دفع الباحثين إلى ربطها بإشارات مرتبطة بمرض باركنسون.
وأجرى الدراسة فريق من جامعة بوستيك بالتعاون مع باحثين من
كلية الطب
في جامعة
سونغ
كيون
كوان
، ونُشرت النتائج في مجلة
nature communications
. ووفق ما ورد، أظهرت تجارب على الحيوانات أن وجود هذه البكتيريا أدى إلى التهابات ومشاكل حركية وتغيرات دماغية مرتبطة بباركنسون.
وذكرت الدراسة أن البكتيريا المعنية هي "Streptococcus mutans"، وأنها قد تنتج مركبات منها "ImP" بُمستويات مرتفعة في أمعاء ومجرى دم المرضى، مع القدرة على الوصول إلى الدماغ والمساهمة في فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين. وفي تجارب الفئران، رُصد ارتفاع مستويات "ImP" في الدم وأنسجة الدماغ، إلى جانب تلف الخلايا العصبية الدوبامينية وزيادة التهاب الدماغ ومشاكل الحركة وتراكم أكبر لبروتين "ألفا-سينوكلين".
ولفت الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تفتح اتجاهًا جديدًا في التعامل مع باركنسون عبر استهداف الميكروبات الفموية. (DW)
