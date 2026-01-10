تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة كورية تربط بكتيريا تسوس الأسنان بمرض باركنسون

Lebanon 24
10-01-2026 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1466699-639036830794174910.png
Doc-P-1466699-639036830794174910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة كورية جنوبية حديثة أن بكتيريا فموية شائعة تُعرف بتسببها بتسوّس الأسنان قد تكون مضرّة للدماغ عندما تستقر في الأمعاء، إذ تبين أنها تُنتج مركبات تنتقل عبر مجرى الدم وتُلحق الضرر بالخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، ما دفع الباحثين إلى ربطها بإشارات مرتبطة بمرض باركنسون.

وأجرى الدراسة فريق من جامعة بوستيك بالتعاون مع باحثين من كلية الطب في جامعة سونغ كيون كوان، ونُشرت النتائج في مجلة nature communications. ووفق ما ورد، أظهرت تجارب على الحيوانات أن وجود هذه البكتيريا أدى إلى التهابات ومشاكل حركية وتغيرات دماغية مرتبطة بباركنسون.

وذكرت الدراسة أن البكتيريا المعنية هي "Streptococcus mutans"، وأنها قد تنتج مركبات منها "ImP" بُمستويات مرتفعة في أمعاء ومجرى دم المرضى، مع القدرة على الوصول إلى الدماغ والمساهمة في فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين. وفي تجارب الفئران، رُصد ارتفاع مستويات "ImP" في الدم وأنسجة الدماغ، إلى جانب تلف الخلايا العصبية الدوبامينية وزيادة التهاب الدماغ ومشاكل الحركة وتراكم أكبر لبروتين "ألفا-سينوكلين".

ولفت الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تفتح اتجاهًا جديدًا في التعامل مع باركنسون عبر استهداف الميكروبات الفموية. (DW)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعطيل "لغة البكتيريا" يفتح بابًا جديدًا للوقاية من تسوس الأسنان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تربط موجات الحرارة بتراجع نمو الأطفال المعرفي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24

nature communications

كلية الطب

كلية ال

المعن

جامع

روتي

سونغ

كوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:08 | 2026-01-10
Lebanon24
12:59 | 2026-01-10
Lebanon24
09:31 | 2026-01-10
Lebanon24
07:32 | 2026-01-10
Lebanon24
04:23 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24