دراسة كورية تربط بكتيريا تسوس الأسنان بمرض باركنسون

كشفت دراسة كورية جنوبية حديثة أن بكتيريا فموية شائعة تُعرف بتسببها بتسوّس الأسنان قد تكون مضرّة للدماغ عندما تستقر في الأمعاء، إذ تبين أنها تُنتج مركبات تنتقل عبر مجرى وتُلحق الضرر بالخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، ما دفع الباحثين إلى ربطها بإشارات مرتبطة بمرض باركنسون.



وأجرى الدراسة فريق من جامعة بوستيك بالتعاون مع باحثين من في جامعة كيون ، ونُشرت النتائج في مجلة . ووفق ما ورد، أظهرت تجارب على الحيوانات أن وجود هذه البكتيريا أدى إلى التهابات ومشاكل حركية وتغيرات دماغية مرتبطة بباركنسون.



وذكرت الدراسة أن البكتيريا المعنية هي "Streptococcus mutans"، وأنها قد تنتج مركبات منها "ImP" بُمستويات مرتفعة في أمعاء ومجرى دم المرضى، مع القدرة على الوصول إلى الدماغ والمساهمة في فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين. وفي تجارب الفئران، رُصد ارتفاع مستويات "ImP" في الدم وأنسجة الدماغ، إلى جانب تلف الخلايا العصبية الدوبامينية وزيادة التهاب الدماغ ومشاكل الحركة وتراكم أكبر لبروتين "ألفا-سينوكلين".



ولفت الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تفتح اتجاهًا جديدًا في التعامل مع باركنسون عبر استهداف الميكروبات الفموية. (DW)

Advertisement