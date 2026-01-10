تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

دراسات تحذّر: الإفراط في استخدام سماعات الرأس قد يؤدي إلى فقدان السمع

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:00
Doc-P-1466715-639036859059323736.png
Doc-P-1466715-639036859059323736.png photos 0
حذّرت دراسات حديثة من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استخدام سماعات الرأس، إذ قد يؤدي الاستماع لفترات طويلة وبمستويات صوت مرتفعة إلى فقدان السمع وظهور طنين الأذن، وهي مشكلات قد تكون دائمة وغير قابلة للعلاج.

وأظهر استطلاع شمل 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة أن 35% نادرًا ما فكروا في أضرار الاستخدام المتكرر للسماعات، فيما أقر 15% بتجاهل تنبيهات الهواتف عند تجاوز الحدود الآمنة للصوت. ولفت خبراء إلى أن الضرر لا يظهر عادة بشكل فوري، ما يدفع البعض للاستمرار بعادات سمعية خاطئة من دون إدراك النتائج.

وقال غوردون هاريسون، كبير اختصاصيي السمع في شركة "سبيكسيفرز"، إن الاستماع المطوّل للصوت العالي عبر السماعات قد يتسبب بتلف دائم في الأنسجة الدقيقة داخل الأذن، ما يؤدي إلى فقدان السمع أو طنين الأذن، وقد تتفاقم هذه المشكلات مع الوقت.

وبحسب التقرير، يستخدم الأشخاص السماعات بمعدل يقارب ساعة ونصف يوميًا، غالبًا أثناء التنقل أو الرياضة أو لعزل الضوضاء، بينما يعترف ربعهم بالاستماع بمستويات مرتفعة جدًا. وأفاد 21% بأنهم يعانون طنين الأذن، إلى جانب آلام بالأذن وصداع وضعف مؤقت في السمع وأحيانًا نوبات دوار.

ولتفادي المخاطر، قال 28% إنهم يخططون لخفض مستوى الصوت، و17% لتقليل مدة الاستخدام، فيما قرر 27% إجراء فحص للسمع بعد تأجيل. وينصح الخبراء باستخدام سماعات بخاصية عزل الضوضاء لتخفيف مستوى الصوت مع الحفاظ على الوضوح، مؤكدين أن الوقاية تبقى الأهم لحماية السمع.
