للاستفادة القصوى من "فيتامينِ A".. هكذا تضمن امتصاصه بشكل صحيح

يُعد فيتامينA "الريتينول" مهمًا للرؤية والرؤية الليلية، ولا يصنعه الجسم، لذا يُؤخذ من الطعام أو كمكمل. ولتحسين الامتصاص يُنصح بتناوله مع وجبة تحتوي دهونًا لأن فيتامين أ "قابل للذوبان في الدهون"، مثل زيت أو الأفوكادو أو المكسرات والبذور.

ولا يوجد وقت محدد أفضل خلال اليوم، لكن الأهم هو الانتظام واختيار توقيت ثابت تتذكره يوميًا مع الإفطار أو الغداء أو العشاء.



وبحسب مجلس الغذاء والتغذية للأكاديميات الوطنية، يحتاج البالغون (19 عامًا فأكثر) إلى 900 ميكروغرام يوميًا للرجال و700 للنساء، و770 خلال الحمل و1300 خلال الرضاعة.

وتشمل مصادره الحيوانية زيت السمك والكبد والزبدة وصفار البيض، ومن مصادره النباتية الجزر والبطاطا الحلوة والمانجو والسبانخ، كما يوجد في أطعمة مُدعّمة مثل بعض منتجات الحليب والسمن والحبوب.