تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

للاستفادة القصوى من "فيتامينِ A".. هكذا تضمن امتصاصه بشكل صحيح

Lebanon 24
11-01-2026 | 00:52
A-
A+
Doc-P-1466750-639037147840705145.png
Doc-P-1466750-639037147840705145.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد فيتامينA "الريتينول" مهمًا للرؤية والرؤية الليلية، ولا يصنعه الجسم، لذا يُؤخذ من الطعام أو كمكمل. ولتحسين الامتصاص يُنصح بتناوله مع وجبة تحتوي دهونًا لأن فيتامين أ "قابل للذوبان في الدهون"، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو أو المكسرات والبذور.
 
ولا يوجد وقت محدد أفضل خلال اليوم، لكن الأهم هو الانتظام واختيار توقيت ثابت تتذكره يوميًا مع الإفطار أو الغداء أو العشاء.

وبحسب مجلس الغذاء والتغذية للأكاديميات الوطنية، يحتاج البالغون (19 عامًا فأكثر) إلى 900 ميكروغرام يوميًا للرجال و700 للنساء، و770 خلال الحمل و1300 خلال الرضاعة.
 
وتشمل مصادره الحيوانية زيت السمك والكبد والزبدة وصفار البيض، ومن مصادره النباتية الجزر والبطاطا الحلوة والمانجو والسبانخ، كما يوجد في أطعمة مُدعّمة مثل بعض منتجات الحليب والسمن والحبوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي: الرئيس ترامب التزم بالقانون فيما يتعلق بفنزويلا وتصرف ضمن صلاحياته الدستورية وتم إخطار الكونغرس بشكل صحيح
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام لبلومبرغ: إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وخطط نزع السلاح بالجنوب تسير بشكل صحيح
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن خليل: نرفض الخطاب الطائفي وندعو للاستفادة من مناخات زيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي طالب: للاستفادة من زيارة البابا في ردع العدوان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

الزيتون

الأفوكا

ريتين

الغد

تيار

باتي

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:06 | 2026-01-11
Lebanon24
00:43 | 2026-01-11
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:08 | 2026-01-10
Lebanon24
16:03 | 2026-01-10
Lebanon24
12:59 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24