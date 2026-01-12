تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
مقارنة بين السلمون والدجاج: أيهما أفضل لصحتك؟
Lebanon 24
12-01-2026
|
04:42
photos
يُعد كل من
سمك السلمون
والدجاج مصدرين ممتازين للبروتين عالي الجودة، لكن لكل منهما خصائص غذائية فريدة تخدم أهدافًا صحية مختلفة.
السلمون
: كنز من الدهون الصحية والفيتامينات
يتميز السلمون بغناه بأحماض
أوميغا
3 الدهنية الأساسية لصحة القلب والدماغ، كما أنه مصدر طبيعي مهم لفيتامين د الذي يدعم المناعة وصحة العظام، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية وأعلى مستوى من السيلينيوم مقارنة بالدجاج.
الدجاج: البروتين المكثف قليل الدهون
يقدم الدجاج، خاصة صدر الدجاج منزوع الجلد، أعلى محتوى من البروتين مع أقل كمية من الدهون، مما يجعله الخيار الأمثل لبناء العضلات والتحكم في الوزن، وهو أيضًا غني بفيتامينات ب مثل النياسين وب6 التي تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.
نقاط التقاطع والتمايز
يتشارك المصدران في كونهما بروتينًا كاملًا ويوفران
فيتامينات ب
والمعادن، لكن السلمون يتفوق في محتوى أوميغا 3 وفيتامين د، بينما يتفوق الدجاج في نسبة البروتين إلى الدهون.
نصائح للاستهلاك الآمن
يتطلب الدجاج طهيًا كاملًا لضمان سلامته، بينما يمكن تناول السلمون النيء إذا كان عالي الجودة ومجمّدًا بشكل صحيح، مع الانتباه إلى مخاطر الحساسية النادرة للدجاج والشائعة أكثر للمأكولات البحرية.
يعتمد
الاختيار
بينهما على احتياجاتك: فالسلمون هو الخيار الأفضل لدعم صحة القلب والعقل بفضل أوميغا 3، بينما يعد الدجاج الأمثل لبناء العضلات والوجبات عالية البروتين منخفضة السعرات. (health)
