تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1467354-639038221878658229.jpg
Doc-P-1467354-639038221878658229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحدثت أدوية إنقاص الوزن من فئة ناهضات مستقبلات GLP-1، وعلى رأسها حقن "أوزمبيك" و"مونجارو"، تحولًا لافتًا في علاج السمنة، بعدما أظهرت التجارب السريرية قدرتها على خفض الوزن بنسب وصلت إلى 15% مع سيماغلوتيد، ونحو 21% مع تيرزيباتيد. إلا أن هذا النجاح ترافق مع تساؤلات حول آثار جانبية غير شائعة، من بينها ما يُتداول عن ارتباط هذه الحقن برائحة الفم.

ورغم شيوع مصطلح "رائحة الفم الناتجة عن أوزمبيك" على وسائل التواصل، يؤكد الأطباء أن هذه الحالة ليست تشخيصًا طبيًا معترفًا به، ولا توجد حتى الآن أدلة علمية قاطعة تثبت أن "أوزمبيك" أو "مونجارو" يسببان رائحة الفم الكريهة بشكل مباشر.

ويُرجع مختصون هذه الشكوى، في حال حدوثها، إلى آلية عمل الأدوية نفسها، إذ تُبطئ إفراغ المعدة، ما قد يؤدي إلى التجشؤ، وهو أحد الآثار الجانبية المعروفة. وتخرج مع التجشؤ روائح مصدرها المعدة، وقد يخلط البعض بينها وبين رائحة الفم الكريهة، رغم اختلافهما طبيًا. 
 
كما قد تُسهم أعراض أخرى مصاحبة للعلاج، مثل الغثيان أو القيء أو فقدان الشهية، في الجفاف وجفاف الفم، وهو عامل شائع لظهور الروائح غير المرغوبة. وفي حالات نادرة، قد يؤدي انخفاض تناول الطعام بشكل كبير إلى الدخول في الكيتوزية، التي تُسبب رائحة نفس مميزة تشبه الأسيتون.

إلى جانب ذلك، يحذّر أطباء الأسنان من احتمال ظهور مشكلات فموية لدى بعض مستخدمي هذه الحقن، مثل الطعم الحمضي، أو تآكل مينا الأسنان، خاصة لدى من يعانون من ارتجاع المريء. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تقلل أدوية إنقاص الوزن من خطر الإصابة بالسرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشتاء.. كيف يُنقص البروكولي الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة عن أدوية إنقاص الوزن.. إليكم ما كشفته
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جدلية.. عقار إنقاص الوزن قد يبطئ عملية الشيخوخة!
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المري

باتي

جارو

أوز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-01-12
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
02:51 | 2026-01-12
Lebanon24
02:42 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24