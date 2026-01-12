أضرار قلة الحركة على الجسم

حذّر أطباء من أن قلة الحركة اليومية تؤثر سلبًا على صحة الجسم، إذ تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط والسكري، كما تؤدي إلى زيادة الوزن وضعف العضلات والمفاصل.

وأشاروا إلى أن الخمول البدني يؤثر أيضًا على الصحة النفسية، حيث يرفع مستويات التوتر والقلق. ونصح الخبراء بممارسة نشاط بدني بسيط كالمشي يوميًا للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض.