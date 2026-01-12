مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن

حذّر خبراء الصحة من الإفراط في تناول الوجبات السريعة لما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان. فهي غالبًا غنية بالدهون المشبعة، الصوديوم، والسكريات، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط وارتفاع ، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب. كما تساهم هذه الوجبات في زيادة الوزن والسمنة نتيجة ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية وقلة الألياف الغذائية. ويؤكد الأطباء على أهمية تناول وجبات متوازنة تشمل الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة، وممارسة النشاط البدني للحفاظ على صحة القلب والجسم .

