صحة
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
12-01-2026
16:14
photos
حذّر خبراء الصحة من الإفراط في تناول الوجبات السريعة لما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان. فهي غالبًا غنية بالدهون المشبعة، الصوديوم، والسكريات، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط
الدم
وارتفاع
الكولسترول
، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب. كما تساهم هذه الوجبات في زيادة الوزن والسمنة نتيجة ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية وقلة الألياف الغذائية. ويؤكد الأطباء على أهمية تناول وجبات متوازنة تشمل الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة، وممارسة النشاط البدني للحفاظ على صحة القلب والجسم
بشكل عام
.
الكولسترول
بشكل عام
السكري
مارس
الدم
