للحفاظ على صحة الشعر في الشتاء.. اليكم هذه النصائح

يتأثر الشعر بتقلبات درجات حرارة الطقس أكثر مما نعتقد. فانخفاض الحرارة الخارجية، وارتفاع حرارة التدفئة الداخلية، والتبدل في مستوى الرطوبة عوامل تجعل الشعر خشناً وباهتاً. وهي تعرضه للجفاف وفقدان الحيوية التي تظهر في فصل الشتاء، مما يستدعي إجراء بعض التعديلات على روتين العناية بالشعر لمنحه النعومة، واللمعان، وسهولة التصفيف رغم التبدلات المناخية.



يشكل اتباع روتين عناية شتوي بالشعر أمراً ضرورياً للحفاظ على مظهره الحيوي والصحي. ويساعد اعتماد هذا الدليل خطوة بخطوة، والتقيد بنصائح الخبراء في هذا المجال وسيلة لحماية الشعر خلال هذا الموسم.

- استعمال شامبو مرطب:

يساعد استعمال شامبو لطيف ومرطب على تنظيف الشعر دون تجريده من الزيوت الطبيعية، فالترطيب هو أساس العناية الجيدة في فصل الشتاء. تجنبوا أنواع الشامبو التي تحتوي على السولفات والكحول كونها تتسبب في جفاف فروة الرأس. في حالة الشعر المجعد، ينصح بالاكتفاء بغسله مرة أو مرتين في الأسبوع حفاظاً على زيوته الطبيعية أما في حالة الشعر الأملس، فينصح بتدليك الشامبو المخفف بالقليل من الماء جيداً على فروة الرأس وترك الشطف ينظف أطراف الشعر.

- استخدام بلسم ينفذ إلى عمق الشعر:

تتسبب الظروف المناخية الشتوية في جعل الشعر خشناً وهشاً. ويساعد استخدام البلسم مرة أو مرتين أسبوعياً الرطوبة المفقودة وإضفاء النعومة على الشعر. ينصح باختيار أنواع البلسم التي تحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، وزيت الأرغان، وزيت جوز . طبقوا البلسم من منتصف الشعر وحتى أطرافه ثم اشطفوه بالماء البارد حفاظاً على الرطوبة.



- الاستعانة بزيوت الشعر:

يشكل تدليك الشعر بالزيت المغذي خطوة أساسية في روتين العناية بالشعر خلال فصل الشتاء. ينصح بتدفئة الزيت قليلاً لينفذ بشكل أسرع ويساعد في تجديد حيوية الشعر الجاف والباهت، مما يقلل من تقصفه ويحسن لمعانه. يمكن استخدام زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، أو زيت مرة واحدة في الأسبوع خلال فصل الشتاء وتركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.

- تطبيق مستحضرات لا تشطف عن الشعر:

قد يتسبب الهواء البارد في الخارج والتدفئة في الداخل بجعل الشعر متطايراً ومجعداً. وتساعد الاستعانة بكريم رقيق أو مصل يترك على الشعر في الاحتفاظ برطوبته وحمايته من الأضرار البيئية. ينصح باختيار كريمات الترطيب التي لا يتم شطفها عن الشعر حفاظاً على تموجاته الطبيعية، على أن يتم استخدام كمية صغيرة من هذه المستحضرات تجنباً لإثقال الشعر.



- الحد من استخدام أدوات التصفيف:

يؤدي التعرض المفرط للحرارة إلى تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية وتفاقم جفافه. ينصح بتجفيف الشعر بالهواء الطلق قدر المستطاع أو استخدام أدوات التصفيف الكهربائية على حرارة منخفضة. احرصوا دائماً على استعمال بخاخ واقي من الحرارة قبل استخدام أي أدوات تصفيف حرارية لحماية الشعر والحفاظ على حيويته.