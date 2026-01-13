تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

للحفاظ على صحة الشعر في الشتاء.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1467758-639038946072772976.webp
Doc-P-1467758-639038946072772976.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتأثر الشعر بتقلبات درجات حرارة الطقس أكثر مما نعتقد. فانخفاض الحرارة الخارجية، وارتفاع حرارة التدفئة الداخلية، والتبدل في مستوى الرطوبة عوامل تجعل الشعر خشناً وباهتاً. وهي تعرضه للجفاف وفقدان الحيوية التي تظهر في فصل الشتاء، مما يستدعي إجراء بعض التعديلات على روتين العناية بالشعر لمنحه النعومة، واللمعان، وسهولة التصفيف رغم التبدلات المناخية.

يشكل اتباع روتين عناية شتوي بالشعر أمراً ضرورياً للحفاظ على مظهره الحيوي والصحي. ويساعد اعتماد هذا الدليل خطوة بخطوة، والتقيد بنصائح الخبراء في هذا المجال وسيلة لحماية الشعر خلال هذا الموسم.
- استعمال شامبو مرطب:
يساعد استعمال شامبو لطيف ومرطب على تنظيف الشعر دون تجريده من الزيوت الطبيعية، فالترطيب هو أساس العناية الجيدة في فصل الشتاء. تجنبوا أنواع الشامبو التي تحتوي على السولفات والكحول كونها تتسبب في جفاف فروة الرأس. في حالة الشعر المجعد، ينصح بالاكتفاء بغسله مرة أو مرتين في الأسبوع حفاظاً على زيوته الطبيعية أما في حالة الشعر الأملس، فينصح بتدليك الشامبو المخفف بالقليل من الماء جيداً على فروة الرأس وترك الشطف ينظف أطراف الشعر.
- استخدام بلسم ينفذ إلى عمق الشعر:
تتسبب الظروف المناخية الشتوية في جعل الشعر خشناً وهشاً. ويساعد استخدام البلسم مرة أو مرتين أسبوعياً على استعادة الرطوبة المفقودة وإضفاء النعومة على الشعر. ينصح باختيار أنواع البلسم التي تحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، وزيت الأرغان، وزيت جوز الهند. طبقوا البلسم من منتصف الشعر وحتى أطرافه ثم اشطفوه بالماء البارد حفاظاً على الرطوبة.

- الاستعانة بزيوت الشعر:
يشكل تدليك الشعر بالزيت المغذي خطوة أساسية في روتين العناية بالشعر خلال فصل الشتاء. ينصح بتدفئة الزيت قليلاً لينفذ بشكل أسرع ويساعد في تجديد حيوية الشعر الجاف والباهت، مما يقلل من تقصفه ويحسن لمعانه. يمكن استخدام زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، أو زيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع خلال فصل الشتاء وتركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.
- تطبيق مستحضرات لا تشطف عن الشعر:
قد يتسبب الهواء البارد في الخارج والتدفئة في الداخل بجعل الشعر متطايراً ومجعداً. وتساعد الاستعانة بكريم رقيق أو مصل يترك على الشعر في الاحتفاظ برطوبته وحمايته من الأضرار البيئية. ينصح باختيار كريمات الترطيب التي لا يتم شطفها عن الشعر حفاظاً على تموجاته الطبيعية، على أن يتم استخدام كمية صغيرة من هذه المستحضرات تجنباً لإثقال الشعر.

- الحد من استخدام أدوات التصفيف:
يؤدي التعرض المفرط للحرارة إلى تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية وتفاقم جفافه. ينصح بتجفيف الشعر بالهواء الطلق قدر المستطاع أو استخدام أدوات التصفيف الكهربائية على حرارة منخفضة. احرصوا دائماً على استعمال بخاخ واقي من الحرارة قبل استخدام أي أدوات تصفيف حرارية لحماية الشعر والحفاظ على حيويته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لتعزيز صحة الدماغ.. اليكم هذه النصيحة الطبية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العناية بالشعر في الشتاء: كيف تختارين بين الألوفيرا وبذور الشيا؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح سريعة تمنحك شعرًا أقوى وأجمل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

زيت الأرغان

الزيتون

الكحول

الهند

الشام

ساسي

طراف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:44 | 2026-01-13
Lebanon24
23:59 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:14 | 2026-01-12
Lebanon24
14:29 | 2026-01-12
Lebanon24
12:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24