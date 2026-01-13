فنجان القهوة قد يكون بديلاً طبيعياً لدواء السكري

كشف باحثون عن نتائج مذهلة تشير إلى أن فنجان القهوة العادي قد يساعد في السيطرة على مستويات السكر في بنفس فعالية دواء شائع لعلاج من النوع الثاني، وهو الأكاربوز.



ووفق دراسة نُشرت في مجلة أبحاث نباتات المشروبات، وجد العلماء أن القهوة تحتوي على مركبات طبيعية تثبط إنزيم ألفا جلوكوزيداز، المسؤول عن تكسير الكربوهيدرات أثناء الهضم، وهو الهدف الأساسي لدواء الأكاربوز.



واستخدم الفريق عملية استخلاص متقدمة لعزل ثلاثة مركبات غير معروفة سابقًا أطلق عليها العلماء أسماء كافالدهيد A وB وC، والتي أظهرت جميعها قدرة كبيرة على تثبيط الإنزيم، ما قد يخفف من ارتفاعات السكر بعد الوجبات.

ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الباب أمام تطوير أطعمة وظيفية طبيعية تساعد في إدارة مستويات الجلوكوز بفعالية، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الأدوية. (إرم نيوز)