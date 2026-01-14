تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟

Lebanon 24
14-01-2026 | 02:14
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
Doc-P-1468285-639039790422950249.webp photos 0
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تشيد بفوائد وخصائص استعمال ماء الأرز وماء جوز الهند للعناية بالبشرة، فكلاهما متوفر بسهولة، غير مكلف، وسهل الاستعمال ولكن أيهما أفضل في تحقيق نضارة البشرة؟
ماء الأرز هو هذا السائل الذي نحصل عليه لدى نقع حبيبات الأرز قبل طهيها. وهو يشكل علاجاً تجميلياً منتشر الاستعمال منذ القدم في العديد من دول الشرق الأقصى. يتميز ماء الأرز بغناه بالمعادن والفيتامينات من فئة B وE، بالإضافة إلى الإنيوزيتول الذي يساهم في ترميم البشرة المتضررة وتوحيد لونها مما يجعلها أكثر إشراقاً.

يُعرف ماء الأرز أيضاً بخصائصه المضادة للالتهابات، فهو يخفف من تهيج البشرة، ويقلل احمرارها كما يهدئ البثور. أما الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز فتجعله مرطباً طبيعياً، يمنع جفاف البشرة، وشحوبها، وتقشرها.

يعمل ماء الأرز أيضاً على شد البشرة وتضييق المسام كما أنه غني بمضادات الأكسدة المنشطة التي تحمي من الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، والترهل. وهو يؤمن التوازن في إفراز الزيوت، ويساهم في شفاء أنسجة البشرة بشكل عام كما يقي من ظهور حب الشباب.
- ماء جوز الهند:
يتم تعريف ماء جوز الهند على أنه مشروب طبيعي يستخرج من ثمار جوز الهند الخضراء الصغيرة. وهو يتمتع بفوائد عديدة ما زالت مجهولة بالنسبة للكثيرين. يحتوي هذا المشروب على فيتامينات من فئة B وC بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيزيوم مما يساهم في تنظيف الجسم من السموم وتعزيز نقاء وإشراق البشرة.

يعمل هذا المشروب على تحسين مرونة الجلد ومكافحة حب الشباب. وهو يحتوي على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة كما أنه يعتني بالبشرة التي تعرضت لحروق الشمس فيمنحها الترطيب والنعومة.

يساهم ماء جوز الهند أيضاً في علاج جفاف البشرة وعدم توحد لونها كما يؤخر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بفضل خصائصه المضادة للشيخوخة. وقد اكتسب ماء جوز الهند مؤخراً شعبية كبيرة بفضل مذاقه الحلو وانخفاضه بالسعرات الحرارية، وهو ممكن أن يشكل بديلاً صحياً للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة كونه منعش وسهل الهضم.
- أيهما أفضل:
يتميز ماء جوز الهند بمفعوله الداخلي، فإدراجه ضمن نظام غذائي متوازن يساهم في تخليص الجسم من السموم ويعزز صفاء البشرة ونضارتها. أما ماء الأرز فمفعوله خارجي، يتم تطبيقه على البشرة قبل الغسول والمرطب الاعتياديين للحصول على بشرة صافية كالزجاج خالية من البقع والتصبغات.

أما الاثنان معاً فيساهمان في تعزيز إشراق البشرة، يمكن الاختيار من بينهما المكون الذي يلبي متطلبات البشرة أو استعمالهما معاً للاستفادة من مفعولهما المتكامل.
Lebanon24
01:32 | 2026-01-14
Lebanon24
00:40 | 2026-01-14
Lebanon24
23:00 | 2026-01-13
Lebanon24
15:19 | 2026-01-13
Lebanon24
13:10 | 2026-01-13
Lebanon24
10:51 | 2026-01-13
