تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في ألعاب الفيديو أسبوعياً
Lebanon 24
17-01-2026
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن قضاء أكثر من 10 ساعات أسبوعياً في ألعاب الفيديو قد يؤثر سلباً على
النظام الغذائي
وجودة النوم وكتلة الجسم لدى الشباب.
نشرت مجلة Nutrition نتائج الدراسة التي شملت 317 طالباً من خمس جامعات أسترالية، بمتوسط عمر 20 عاماً. وقُسّم المشاركون وفق تقييمهم الذاتي لساعات اللعب إلى ثلاث مجموعات:
منخفضو المشاركة: 0–5 ساعات أسبوعياً
متوسّطو المشاركة: 5–10 ساعات أسبوعياً
اللاعبون النشطون: أكثر من 10 ساعات أسبوعياً
وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين يلعبون بشكل نادر أو معتدل يتمتعون بمؤشرات صحية متقاربة، بينما تتدهور هذه المؤشرات بشكل ملحوظ عند تجاوز 10 ساعات من اللعب الأسبوعية.
وأكد
البروفيسور
ماريو سيرفو من جامعة كيرتين
الأسترالية
أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الضرر ناتج عن الإفراط في ممارسة الألعاب وليس عن ألعاب الفيديو بحد ذاتها.
وقال: "لوحظ أن الطلاب الذين لعبوا حتى 10 ساعات أسبوعيا كانوا متشابهين في مؤشرات النظام الغذائي والنوم وكتلة الجسم، بينما ظهرت فروق واضحة لدى من لعبوا أكثر من 10 ساعات، إذ انحرفت مؤشراتهم الصحية بشكل كبير عن بقية العينة."
وكشفت الدراسة عن تراجع جودة النظام الغذائي عند تجاوز 10 ساعات من اللعب أسبوعيا، إضافة إلى ارتفاع معدل السمنة بين اللاعبين النشطين مقارنة بمن يلعبون نادرا أو باعتدال.
وبلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى اللاعبين النشطين 26.3 كغم/م²، في حين بقي ضمن النطاق الصحي لدى اللاعبين النادرين والمعتدلين، مسجلا 22.2 كغم/م² و22.8 كغم/م² على التوالي.
وأشار البروفيسور سيرفو إلى أن "كل ساعة إضافية من اللعب أسبوعيا ترتبط بانخفاض جودة الغذاء، حتى بعد الأخذ في الاعتبار التوتر والنشاط البدني وعوامل نمط الحياة الأخرى."
وبوجه عام، أفادت جميع المجموعات بانخفاض جودة النوم، إلا أن المشكلة كانت أكثر وضوحا لدى اللاعبين المعتدلين والنشطين مقارنة بمن يلعبون نادرا، حيث ارتبطت زيادة ساعات اللعب باضطرابات النوم بشكل مباشر.
واختتم الباحث بالقول: "دراستنا لا تثبت أن ألعاب الفيديو هي السبب المباشر لهذه المشكلات، لكنها تكشف عن نمط واضح يشير إلى أن الإفراط في اللعب قد يرتبط بزيادة عوامل الخطر الصحية. ويمكن الافتراض أن اللعب باعتدال غالبا غير ضار، في حين قد يؤدي الإفراط فيه إلى استبدال عادات صحية مهمة مثل التغذية المتوازنة، والنوم الكافي، والنشاط البدني. ونظرا لأن العادات الجامعية غالبا ما تستمر في مرحلة البلوغ، فإن تبني ممارسات صحية — كأخذ فترات راحة من اللعب، وتجنب الجلسات الليلية الطويلة، واختيار وجبات خفيفة صحية — قد يسهم في تحسين الصحة العامة". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
Lebanon 24
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
17/01/2026 22:43:52
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الكلمنتينا بانتظام
Lebanon 24
هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الكلمنتينا بانتظام
17/01/2026 22:43:52
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عند قطع الكافيين فجأة... هذا ما قد يحدث لجسمك
Lebanon 24
عند قطع الكافيين فجأة... هذا ما قد يحدث لجسمك
17/01/2026 22:43:52
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث لمستويات البوتاسيوم والإلكتروليتات في جسمك عند شرب ماء الموز؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لمستويات البوتاسيوم والإلكتروليتات في جسمك عند شرب ماء الموز؟
17/01/2026 22:43:52
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
روسيا اليوم
الأسترالية
البروفيسور
الأسترالي
حسين ال
الطويل
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هرم غذائي "مقلوب" في أميركا.. أستاذة تغذية: مربك ولا يشرح حصص الطعام
Lebanon 24
هرم غذائي "مقلوب" في أميركا.. أستاذة تغذية: مربك ولا يشرح حصص الطعام
14:09 | 2026-01-17
17/01/2026 02:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الكحول والأدوية.. 9 تركيبات قد تتحوّل إلى خطر
Lebanon 24
الكحول والأدوية.. 9 تركيبات قد تتحوّل إلى خطر
12:35 | 2026-01-17
17/01/2026 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من ليلة نوم واحدة.. هكذا يمكنك تحديد مخاطر صحتك المستقبلية!
Lebanon 24
من ليلة نوم واحدة.. هكذا يمكنك تحديد مخاطر صحتك المستقبلية!
08:51 | 2026-01-17
17/01/2026 08:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة من خبراء: لصحة القلب وتفادي السرطان ركزوا على هذه المأكولات
Lebanon 24
نصيحة من خبراء: لصحة القلب وتفادي السرطان ركزوا على هذه المأكولات
03:44 | 2026-01-17
17/01/2026 03:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس خطير ينتشر في الصين.. هذا ما يجب ان تعرفوه عنه؟
Lebanon 24
فيروس خطير ينتشر في الصين.. هذا ما يجب ان تعرفوه عنه؟
02:40 | 2026-01-17
17/01/2026 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:09 | 2026-01-17
هرم غذائي "مقلوب" في أميركا.. أستاذة تغذية: مربك ولا يشرح حصص الطعام
12:35 | 2026-01-17
الكحول والأدوية.. 9 تركيبات قد تتحوّل إلى خطر
08:51 | 2026-01-17
من ليلة نوم واحدة.. هكذا يمكنك تحديد مخاطر صحتك المستقبلية!
03:44 | 2026-01-17
نصيحة من خبراء: لصحة القلب وتفادي السرطان ركزوا على هذه المأكولات
02:40 | 2026-01-17
فيروس خطير ينتشر في الصين.. هذا ما يجب ان تعرفوه عنه؟
01:45 | 2026-01-17
دراسة جديدة حول التايلينول والتوحد.. هذا ما توصلت اليه
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24