Najib Mikati
صحة

الكحول والأدوية.. 9 تركيبات قد تتحوّل إلى خطر

Lebanon 24
17-01-2026 | 12:35
يُعالَج الكحول أساساً في الكبد ويؤثر أيضاً على الدماغ والجهاز العصبي، لذلك قد يتداخل مع أدوية ومكملات تعتمد على استقلاب الكبد، وقد يرفع خطر النزيف أو يغيّر سكر الدم أو يثبّط التنفّس، حسب موقع "verywell health".
 
فما هي هذه المواد الخطرة؟
 
أسيتامينوفين "تايلينول"
الجمع بينه وبين الكحول، خصوصاً مع الاستخدام المنتظم أو بكميات كبيرة، قد يزيد خطر أذى الكبد لأن الكحول يغيّر طريقة تكسير الدواء. لتقليل المخاطر التزم بجرعات الملصق، وتجنب تكرار المنتجات التي تحتوي عليه، وابتعد عنه بعد شرب الكحول، وكن أكثر حذراً إذا لديك مرض كبدي أو تشرب بانتظام أو تتناول أدوية تؤثر على الكبد.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين
هذه الأدوية قد تهيّج المعدة وترفع خطر النزيف الهضمي، والكحول يزيد هذا الخطر. يُنصح بأقل جرعة لأقصر مدة، وعدم جمع أكثر من نوع في الوقت نفسه، وتجنّب الكحول أثناء استخدامها، وطلب المساعدة فوراً عند ظهور براز أسود أو تقيؤ دم أو ألم شديد في المعدة.

المسكنات الأفيونية
الأفيونات قد تسبب النعاس وبطء التنفس، والكحول يشاركها التأثير نفسه، ما يجعل الجمع بينهما خطيراً وقد يرفع احتمال مشاكل تنفسية حادة. يُنصح بتجنب الكحول معها، وطلب إسعاف عاجل إذا كان الشخص صعب الإيقاظ أو يتنفس ببطء شديد أو بشكل غير منتظم أو ظهرت زرقة/رمادية على الشفاه أو الأظافر.

البنزوديازيبينات والمهدئات الأخرى
قد تُبطئ رد الفعل وتؤثر على التوازن والذاكرة والتناسق، والكحول يزيد ذلك وقد يرفع خطر السقوط والإصابات وحوادث السير وقد يبطئ التنفس. لتقليل المخاطر تجنب الكحول في الأيام التي تتناول فيها هذه الأدوية، ولا تقد إذا شعرت بالنعاس، وكن حذراً عند بدء دواء جديد أو رفع الجرعة.

مكملات/مساعدات نوم مهدئة
بعضها قد يزيد النعاس وضعف التناسق مع الكحول مثل الميلاتونين والناردين واللافندر والكافا.

الوارفارين ومضادات التخثر
قد يزيد الكحول خطر النزيف عبر تأثيره على عمل الدواء في الكبد، خصوصاً مع الإفراط أو الشرب بنهم. يُنصح بتجنب الإفراط وإبلاغ الطبيب بأي تغيّر مفاجئ في استهلاك الكحول، وطلب استشارة عاجلة عند نزيف أنفي لا يتوقف أو براز أسود/قطراني أو تقيؤ دم أو كدمات كبيرة غير مبررة.

أدوية السكري التي قد تسبب هبوط السكر
الكحول قد يخفض سكر الدم ويصعّب على الجسم تصحيح الانخفاض، وقد يزيد خطر هبوط السكر صباح اليوم التالي، ويزداد الخطر مع الإنسولين أو السلفونيل يوريا. لتقليل المخاطر تجنب الشرب على معدة فارغة وافحص السكر بشكل متكرر، لأن أعراض التسمم قد تشبه هبوط السكر.

المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات
قد يقلل الكحول فعالية بعض المضادات أو يزيد آثارها الجانبية، وقد يرفع إجهاد الكبد مع بعض أدوية الفطريات والسل، وقد يسبب تفاعلات مزعجة مع أدوية محددة مثل احمرار وغثيان وقيء وصداع وتسارع نبض أو هبوط ضغط. اتبع إرشادات الطبيب واسأل عند بدء أي مضاد ميكروبي.

نبتة سانت جون
قد يزيد تناولها مع الكحول الدوخة والنعاس وضعف التركيز.

مضادات الاكتئاب
الكحول قد يفاقم النعاس والدوار وضعف التناسق، وبعض الأنواع تحمل مخاطر أعلى مع الكحول وقد تؤدي لتغيرات خطيرة محتملة في ضغط الدم وزيادة تثبيط الجهاز العصبي المركزي، كما قد يفاقم تقلب المزاج ويؤثر على الاستجابة للعلاج.

إذا كنت غير متأكد من تداخل دواء أو مكمل مع الكحول، فالخيار الأكثر أماناً هو تجنّب الكحول وطلب إرشاد فردي من مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي.
