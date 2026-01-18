تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
للتعامل مع الشخص المتسلط وكثير الانتقاد.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
18-01-2026
|
11:52
إن الحياة مليئة بأنواع مختلفة من البشر، بعضهم ودود، بينما يختبر آخرون صبر المحيطين بهم والمتعاملين معهم. يستنزف التعامل مع الأشخاص الصعبين الطاقة، سواء كان الواحد منهم زميل عمل متسلطا أو قريبا كثير الانتقاد. لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص دون فقدان الهدوء وراحة البال. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك نصائح مبنية على علم النفس يساعد على بقاء الشخص هادئاً دون الانجرار إلى مشاكل تهدد سلامه النفسي، كما يلي:
1. اختيار التحدث إلى موثوقين
إن التنفيس عن الغضب للشخص الخطأ يزيد من الغضب، بينما التحدث مع الأشخاص المناسبين يجعل الشخص يشعر بأنه مسموع ومفهوم، ويساعده على التعافي. ينبغي الفضفضة بشأن المشاكل الشخصية مع أصدقاء أهل للثقة ويتفهمون المشاعر، بدلاً من النقاد الذين يزيدون من غضب الشخص.
2. الاستعداد الذهني
يتبع الكثيرون أنماطاً متوقعة، بمن فيهم الأشخاص الصعبون. لذا، فإن ملاحظة أنماطهم تساعد على الاستعداد ذهنياً. تساعد تلك الخطوة على إعادة برمجة اللوزة الدماغية (مركز الخوف) في الدماغ، مما يجعل الشخص أقل انفعالاً.
3. عدم مجاراة الفوضى
يجب إدراك أن الأشخاص الصعبين لا يملكون سلطة على الشخص إلا إذا تفاعل مع فوضاهم. عندما يكون أحدهم صاخباً أو عدوانياً تجاه شخص ما، يصبح الحفاظ على هدوئه هو مصدر قوته الخارقة لأنه يُعيد إليه السيطرة على زمام الأمور.
4. الاستماع دون مقاطعة
يجب تجنب الجدال مع الأشخاص الصعبين وأن يُفسح لهم المجال لإفراغ ما في جعبتهم. يُساعد الاستماع الفعال في تهدئة غضب الشخص وإظهار الاحترام والكشف عن مشكلتهم الحقيقية. كما أنه سيساعد على إيجاد الحلول التي يغفلون عنها.
