تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

للتعامل مع الشخص المتسلط وكثير الانتقاد.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
18-01-2026 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1470274-639043592637551214.webp
Doc-P-1470274-639043592637551214.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إن الحياة مليئة بأنواع مختلفة من البشر، بعضهم ودود، بينما يختبر آخرون صبر المحيطين بهم والمتعاملين معهم. يستنزف التعامل مع الأشخاص الصعبين الطاقة، سواء كان الواحد منهم زميل عمل متسلطا أو قريبا كثير الانتقاد. لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص دون فقدان الهدوء وراحة البال. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك نصائح مبنية على علم النفس يساعد على بقاء الشخص هادئاً دون الانجرار إلى مشاكل تهدد سلامه النفسي، كما يلي:

1. اختيار التحدث إلى موثوقين
إن التنفيس عن الغضب للشخص الخطأ يزيد من الغضب، بينما التحدث مع الأشخاص المناسبين يجعل الشخص يشعر بأنه مسموع ومفهوم، ويساعده على التعافي. ينبغي الفضفضة بشأن المشاكل الشخصية مع أصدقاء أهل للثقة ويتفهمون المشاعر، بدلاً من النقاد الذين يزيدون من غضب الشخص.

2. الاستعداد الذهني
يتبع الكثيرون أنماطاً متوقعة، بمن فيهم الأشخاص الصعبون. لذا، فإن ملاحظة أنماطهم تساعد على الاستعداد ذهنياً. تساعد تلك الخطوة على إعادة برمجة اللوزة الدماغية (مركز الخوف) في الدماغ، مما يجعل الشخص أقل انفعالاً.

3. عدم مجاراة الفوضى
يجب إدراك أن الأشخاص الصعبين لا يملكون سلطة على الشخص إلا إذا تفاعل مع فوضاهم. عندما يكون أحدهم صاخباً أو عدوانياً تجاه شخص ما، يصبح الحفاظ على هدوئه هو مصدر قوته الخارقة لأنه يُعيد إليه السيطرة على زمام الأمور.

4. الاستماع دون مقاطعة
يجب تجنب الجدال مع الأشخاص الصعبين وأن يُفسح لهم المجال لإفراغ ما في جعبتهم. يُساعد الاستماع الفعال في تهدئة غضب الشخص وإظهار الاحترام والكشف عن مشكلتهم الحقيقية. كما أنه سيساعد على إيجاد الحلول التي يغفلون عنها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لنوم هادئ.. اليكم هذه النصيحة
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا: انتقادات كثيرة للأمم المتحدة اتّهمتها بالتقصير ونحن دخلنا في مرحلة مختلفة عن التحشيد العسكري
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز صحة الدماغ.. اليكم هذه النصيحة الطبية
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين صحتك هذا العام .. اليك هذه النصائح
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الكشف عن

هو كي

دوان

تيار

الهد

الدم

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:04 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-01-18
Lebanon24
12:25 | 2026-01-18
Lebanon24
10:45 | 2026-01-18
Lebanon24
07:02 | 2026-01-18
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18
Lebanon24
02:00 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24