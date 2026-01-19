أضرار الإكثار من السكر والملح

يؤدي الإفراط في تناول السكر والملح إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى القريب والبعيد. فالإكثار من السكر يزيد خطر الإصابة بالسمنة ومرض من النوع الثاني، كما يساهم في تسوس الأسنان واضطرابات في مستوى الطاقة والتركيز.



أما الإفراط في استهلاك الملح، فيرتبط بارتفاع ضغط ، ما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، إضافة إلى تأثيره السلبي على الكلى واحتباس السوائل في الجسم.



لذلك، يُنصح بتقليل استهلاك السكر والملح، والاعتماد على نظام غذائي متوازن، للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من العديد من الأمراض.

