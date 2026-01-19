تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أضرار الإكثار من السكر والملح
Lebanon 24
19-01-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤدي الإفراط في تناول السكر والملح إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى القريب والبعيد. فالإكثار من السكر يزيد خطر الإصابة بالسمنة ومرض
السكري
من النوع الثاني، كما يساهم في تسوس الأسنان واضطرابات في مستوى الطاقة والتركيز.
أما الإفراط في استهلاك الملح، فيرتبط بارتفاع ضغط
الدم
، ما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، إضافة إلى تأثيره السلبي على الكلى واحتباس السوائل في الجسم.
لذلك، يُنصح بتقليل استهلاك السكر والملح، والاعتماد على نظام غذائي متوازن، للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من العديد من الأمراض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال يهز اليابان من دون أضرار كبيرة
Lebanon 24
زلزال يهز اليابان من دون أضرار كبيرة
20/01/2026 10:09:24
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب أن تكون روسيا أول من يدفع تعويضات عن أضرار الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب أن تكون روسيا أول من يدفع تعويضات عن أضرار الحرب في أوكرانيا
20/01/2026 10:09:24
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: هناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني
Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: هناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني
20/01/2026 10:09:24
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
20/01/2026 10:09:24
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض السكري
التركي
السكري
الترك
تركي
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
"اهتزاز العينين" عند الأطفال.. متى يكون مؤشراً للمرض وما هي سبل العلاج
Lebanon 24
"اهتزاز العينين" عند الأطفال.. متى يكون مؤشراً للمرض وما هي سبل العلاج
02:53 | 2026-01-20
20/01/2026 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
Lebanon 24
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
01:59 | 2026-01-20
20/01/2026 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا تستيقظ على صوت شخيرك؟ طبيب يكشف السر
Lebanon 24
لماذا لا تستيقظ على صوت شخيرك؟ طبيب يكشف السر
23:50 | 2026-01-19
19/01/2026 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
Lebanon 24
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
23:00 | 2026-01-19
19/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
Lebanon 24
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
12:14 | 2026-01-19
19/01/2026 12:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:53 | 2026-01-20
"اهتزاز العينين" عند الأطفال.. متى يكون مؤشراً للمرض وما هي سبل العلاج
01:59 | 2026-01-20
علماء بريطانيون يحددون "الهدف الذهبي" للوقاية من الخرف وعلاجه
23:50 | 2026-01-19
لماذا لا تستيقظ على صوت شخيرك؟ طبيب يكشف السر
23:00 | 2026-01-19
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
12:14 | 2026-01-19
أضرار السهر وقلة النوم على الصحة العامة
09:31 | 2026-01-19
الوجبات السريعة… سعادة لحظية وخطر طويل الأمد على صحتك
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24