تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أضرار الإكثار من السكر والملح

Lebanon 24
19-01-2026 | 15:00
A-
A+

أضرار الإكثار من السكر والملح
أضرار الإكثار من السكر والملح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يؤدي الإفراط في تناول السكر والملح إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى القريب والبعيد. فالإكثار من السكر يزيد خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، كما يساهم في تسوس الأسنان واضطرابات في مستوى الطاقة والتركيز.

أما الإفراط في استهلاك الملح، فيرتبط بارتفاع ضغط الدم، ما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، إضافة إلى تأثيره السلبي على الكلى واحتباس السوائل في الجسم.

لذلك، يُنصح بتقليل استهلاك السكر والملح، والاعتماد على نظام غذائي متوازن، للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من العديد من الأمراض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال يهز اليابان من دون أضرار كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب أن تكون روسيا أول من يدفع تعويضات عن أضرار الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: هناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مرض السكري

التركي

السكري

الترك

تركي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:53 | 2026-01-20
Lebanon24
01:59 | 2026-01-20
Lebanon24
23:50 | 2026-01-19
Lebanon24
23:00 | 2026-01-19
Lebanon24
12:14 | 2026-01-19
Lebanon24
09:31 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24