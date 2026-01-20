كم طفلا يطيل عمر المرأة؟

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن عدد الأطفال والسن وقت الحمل يؤثران على صحة المرأة وعمرها.



وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة مؤسسات من بينها الفنلندي ومعهد علوم الحياة في هلسنكي وجامعة هلسنكي ونشرتها الدورية العلمية Nature Communication قرابة 15 ألف امرأة وأجريت على مدار عدة عقود.



وقامت المشاركات في الدراسة بملء استبيانات عام 1975 فيما قام الباحثون بمتابعة حالتهن الصحية ومرات الإنجاب وعدد أفراد الأسرة خلال تلك الفترة حتى الآن.

وكشفت النتائج أن النساء اللاتي أنجبن ما بين طفلين إلى ثلاثة وحملن بينما كانت أعمارهن تتراوح ما بين 24 و38 عاما كن الأطول عمرا والأفضل صحة. أما النساء اللاتي أنجبن أربعة أطفال أو أكثر كن أقل عمرا وتعرضن للشيخوخة البيولوجية بوتيرة أسرع.

وكشفت الدراسة أيضا أن النساء اللاتي لم ينجبن على الإطلاق تعرضن أيضا للشيخوخة بوتيرة أسرع، وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى عوامل صحية أو حياتية لم يتناولها البحث. (سكاي نيوز عربية)