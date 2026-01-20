تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:11
A-
A+
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى
الذكاء الاصطناعي يقدّر فاعلية مضادات الاكتئاب لدى المرضى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تقدم قد يختصر رحلة المعاناة الطويلة لمرضى الاكتئاب مع تجريب الأدوية، أظهرت دراسة حديثة أن تقنيات التعلم الآلي قادرة على التنبؤ بدقة باستجابة المرضى لمضادات الاكتئاب، مع تمييز واضح بين التأثير الفعلي للدواء وتأثير العلاج الوهمي (البلاسيبو).

الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Mental Health، أجراها باحثون من جامعات ستانفورد وليهاي وتكساس في أوستن، واعتمدت على تحليل بيانات تصوير الدماغ لمرضى يعانون من الاكتئاب الشديد، وهو من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً عالمياً.

ويصاب الاكتئاب بحوالي 4% من سكان العالم، وغالباً ما يواجه المرضى صعوبة في إيجاد الدواء المناسب من المحاولة الأولى، ما يدفعهم لتجربة عدة أدوية على مدى أشهر أو سنوات قبل تحقيق تحسن ملموس، وهو ما يزيد العبء النفسي والاجتماعي عليهم.

وأوضح الدكتور يو تشانغ، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد والمشرف على الدراسة، أن "الفجوة الكبرى في علاج الاكتئاب تكمن في غياب مؤشرات حيوية موثوقة تساعد الأطباء على اختيار العلاج الأنسب منذ البداية".

واستخدم الباحثون نماذج تعلم آلي مُدرّبة على بيانات تصوير الدماغ البنيوي والوظيفي لمرضى تلقوا علاجاً بمضادَي الاكتئاب الشائعين "سيرترالين" و"إسيتالوبرام" من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، إضافة إلى مجموعة تلقت علاجاً وهمياً.

وتمكّن النموذج من تحديد أنماط معينة في بنية الدماغ واتصالاته العصبية مرتبطة بتحسن الأعراض، ما مكّنه من التنبؤ بدرجة استجابة كل مريض للعلاج، سواء الدوائي أو الوهمي.

وأشار تشانغ إلى أن أهمية الدراسة لا تقتصر على التنبؤ بالاستجابة الدوائية، بل تشمل أيضاً فصل تأثير الدواء عن البلاسيبو، وهو عامل لطالما شكّل تحدياً في تفسير نتائج التجارب السريرية للاكتئاب.

وكشفت النتائج أن النموذج تنبأ بدقة جيدة باستجابة المرضى لكل من الدواءين والبلاسيبو، كما حدد شبكات دماغية تلعب دوراً أساسياً في التحسن السريري.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو الطب النفسي الدقيق، حيث يمكن مستقبلاً استخدام فحوصات الدماغ لمساعدة الأطباء على اختيار العلاج الأنسب لكل مريض وتقليل الوقت الضائع في تجارب علاجية غير فعالة.

وأوضح الفريق أن المرحلة التالية ستشمل توسيع النموذج ليشمل أنواعاً أخرى من البيانات العصبية، ومتابعة التغيرات الدماغية على المدى الطويل لرصد الانتكاس أو تحقيق شفاء مستدام.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تخفيف معاناة ملايين المرضى حول العالم، عبر تقصير رحلة العلاج وتحسين فرص التعافي من المحاولة الأولى. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة: صور الدماغ تتنبأ بالعلاج الأكثر فاعلية لمرضى الاكتئاب
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: النوم الإضافي في العطلة يقلّل الاكتئاب لدى الشباب
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتناول دونالد ترامب دواءً مضادًا لمرض الزهايمر؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يزداد خطر مشاكل الهضم لدى مرضى الكلى في المراحل المتقدمة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

جامعة ستانفورد

الطب النفسي

الفجوة

علاجية

الطويل

تكساس

أوستن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:44 | 2026-01-21
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
15:18 | 2026-01-20
Lebanon24
14:48 | 2026-01-20
Lebanon24
14:28 | 2026-01-20
Lebanon24
13:06 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24