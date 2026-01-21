تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 07:25
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين د.. ما هي؟
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين د.. ما هي؟ photos 0
يُعد "فيتامين د" من أكثر المكملات الغذائية شيوعًا، ويحرص كثيرون على تناوله يوميًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات وتقوية جهاز المناعة، خصوصًا خلال فصل الشتاء، حيث تقل أشعة الشمس التي تساعد الجسم على إنتاجه طبيعيًا.

لكن بحسب خبراء في مجال الصحة، فإن الإفراط في تناول فيتامين "د" قد يؤدي إلى ظهور علامات تحذيرية تتطلب التوقف عن المكمل فورًا، وأبرزها: 

كثرة العطش والتبول
الإفراط في "فيتامين د" قد يخل بتوازن السوائل والأملاح، مما يسبب عطشًا شديدًا وكثرة التبول. يُنصح بالحد من الجرعة إلى قرص واحد يوميًا وتجنب المصادر الأخرى للفيتامين، مع شرب الماء بانتظام.
 
الغثيان واضطراب المعدة
الشعور بالغثيان أو زيادة التجشؤ يشير إلى تهيج الجهاز الهضمي. يمكن تناول المكمل مع الطعام أو استبدال البخاخات والحلوى المطاطية بأقراص "فيتامين د3" بسيطة، مع تجنب المشروبات المدعمة أو الغازية.

آلام العظام والعضلات
زيادة الألم أو التشنجات العضلية قد تكون علامة على الإفراط في الفيتامين. ينصح بتخفيف الجرعة، شرب الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن، مع ممارسة تمارين خفيفة وتمدد لتخفيف التيبس.

صعوبة التركيز وتشوش الذهن
ارتفاع مستويات الكالسيوم نتيجة الجرعات العالية قد يسبب الصداع وتشوش الذهن. يُنصح بالالتزام بقرص واحد من "فيتامين د3"، وتجنب الفيتامينات المركبة المتعددة المكونات. (إرم نيوز)
