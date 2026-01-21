تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 10:51
A-
A+
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر خبراء في الصحة من أن الخطر الحقيقي المرتبط بتناول البيض لا يكمن في الكوليسترول، بل في الدهون المشبعة المصاحبة له، محددين الكمية الآمنة للوقاية من أمراض القلب.
 
وأشار الخبراء إلى أن الخطر يكمن في الدهون المشبعة التي تساهم مباشرة في تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح أطباء القلب وأخصائيو التغذية أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول بيضة كاملة واحدة أو بياض بيضتين يوميا، بينما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب بعدم تناول أكثر من أربع صفارات بيض أسبوعيا. ويُشترط في هذا الحد ألا يحصل الشخص على كميات كبيرة من الدهون المشبعة من مصادر أخرى مثل اللحوم الحمراء والجبن والزبدة.
 
وأكدت الدراسات الحديثة أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يرفع بشكل ملموس خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. وأشارت جوليا زومبانو، أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب في "كليفلاند كلينك"، إلى أن "إجمالي الدهون المشبعة التي نتناولها لها تأثير أكبر على ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) من الكوليسترول الغذائي نفسه".

كما تؤثر طريقة تحضير البيض على قيمته الغذائية؛ فطهيه بالزبدة يزيد محتواه من الدهون المشبعة، بينما تعتبر طرق السلق أو القلي في مقلاة غير لاصقة أكثر صحة. كما يجب الانتباه إلى الإضافات الأخرى في الطبق، فبينما تضيف الخضراوات فوائد غذائية، يمكن أن تضاعف الإضافات التقليدية مثل السجق والجبن كمية الدهون المشبعة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث للمعدة عند تناول الفشار يوميا؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

كليفلاند كلينك

جوليا زومبانو

روسيا اليوم

الكوليسترول

كليفلاند

الحمرا

السكري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-21
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21
Lebanon24
09:35 | 2026-01-21
Lebanon24
07:25 | 2026-01-21
Lebanon24
03:38 | 2026-01-21
Lebanon24
00:44 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24