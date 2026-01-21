كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟

حذّر خبراء في الصحة من أن الخطر الحقيقي المرتبط بتناول البيض لا يكمن في ، بل في الدهون المشبعة المصاحبة له، محددين الكمية الآمنة للوقاية من أمراض القلب.

وأشار الخبراء إلى أن الخطر يكمن في الدهون المشبعة التي تساهم مباشرة في تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وأوضح أطباء القلب وأخصائيو التغذية أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول بيضة كاملة واحدة أو بياض بيضتين يوميا، بينما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب بعدم تناول أكثر من أربع صفارات بيض أسبوعيا. ويُشترط في هذا الحد ألا يحصل الشخص على كميات كبيرة من الدهون المشبعة من مصادر أخرى مثل اللحوم الحمراء والجبن والزبدة.

وأكدت الدراسات الحديثة أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يرفع بشكل ملموس خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. وأشارت ، أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب في " "، إلى أن "إجمالي الدهون المشبعة التي نتناولها لها تأثير أكبر على ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) من الكوليسترول الغذائي نفسه".



كما تؤثر طريقة تحضير البيض على قيمته الغذائية؛ فطهيه بالزبدة يزيد محتواه من الدهون المشبعة، بينما تعتبر طرق السلق أو القلي في مقلاة غير لاصقة أكثر صحة. كما يجب الانتباه إلى الإضافات الأخرى في الطبق، فبينما تضيف الخضراوات فوائد غذائية، يمكن أن تضاعف الإضافات التقليدية مثل السجق والجبن كمية الدهون المشبعة. (روسيا اليوم)