تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
-5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
Lebanon 24
21-01-2026
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر خبراء في الصحة من أن الخطر الحقيقي المرتبط بتناول البيض لا يكمن في
الكوليسترول
، بل في الدهون المشبعة المصاحبة له، محددين الكمية الآمنة للوقاية من أمراض القلب.
وأشار الخبراء إلى أن الخطر يكمن في الدهون المشبعة التي تساهم مباشرة في تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضح أطباء القلب وأخصائيو التغذية أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول بيضة كاملة واحدة أو بياض بيضتين يوميا، بينما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل
السكري
أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب بعدم تناول أكثر من أربع صفارات بيض أسبوعيا. ويُشترط في هذا الحد ألا يحصل الشخص على كميات كبيرة من الدهون المشبعة من مصادر أخرى مثل اللحوم الحمراء والجبن والزبدة.
وأكدت الدراسات الحديثة أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يرفع بشكل ملموس خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. وأشارت
جوليا زومبانو
، أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب في "
كليفلاند كلينك
"، إلى أن "إجمالي الدهون المشبعة التي نتناولها لها تأثير أكبر على ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) من الكوليسترول الغذائي نفسه".
كما تؤثر طريقة تحضير البيض على قيمته الغذائية؛ فطهيه بالزبدة يزيد محتواه من الدهون المشبعة، بينما تعتبر طرق السلق أو القلي في مقلاة غير لاصقة أكثر صحة. كما يجب الانتباه إلى الإضافات الأخرى في الطبق، فبينما تضيف الخضراوات فوائد غذائية، يمكن أن تضاعف الإضافات التقليدية مثل السجق والجبن كمية الدهون المشبعة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
Lebanon 24
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
22/01/2026 02:15:54
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
Lebanon 24
هل من الصحي تناول الأسبرين يوميًا؟
22/01/2026 02:15:54
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث للمعدة عند تناول الفشار يوميا؟
Lebanon 24
ماذا يحدث للمعدة عند تناول الفشار يوميا؟
22/01/2026 02:15:54
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
Lebanon 24
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
22/01/2026 02:15:54
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كليفلاند كلينك
جوليا زومبانو
روسيا اليوم
الكوليسترول
كليفلاند
الحمرا
السكري
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يحرق الجسم 8 سعرات حرارية مقابل كل كوب ماء بارد؟
Lebanon 24
كيف يحرق الجسم 8 سعرات حرارية مقابل كل كوب ماء بارد؟
16:00 | 2026-01-21
21/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عشاق القهوة الصباحية.. هل شربها على معدة فارغة يهدد صحتك؟
Lebanon 24
إلى عشاق القهوة الصباحية.. هل شربها على معدة فارغة يهدد صحتك؟
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟
Lebanon 24
كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟
09:35 | 2026-01-21
21/01/2026 09:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟
07:25 | 2026-01-21
21/01/2026 07:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
Lebanon 24
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
03:38 | 2026-01-21
21/01/2026 03:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
12:29 | 2026-01-21
21/01/2026 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2026-01-21
كيف يحرق الجسم 8 سعرات حرارية مقابل كل كوب ماء بارد؟
14:00 | 2026-01-21
إلى عشاق القهوة الصباحية.. هل شربها على معدة فارغة يهدد صحتك؟
09:35 | 2026-01-21
كيف يحمي زيت الزيتون البكر من الأمراض؟
07:25 | 2026-01-21
أعراض تتطلب التوقف عن تناول فيتامين "د".. ما هي؟
03:38 | 2026-01-21
تشققات الشفاه المستمرة.. اكثر من مجرد جفاف
00:44 | 2026-01-21
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24