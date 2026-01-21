إلى عشاق القهوة الصباحية.. هل شربها على معدة فارغة يهدد صحتك؟

تتربع القهوة على عرش المشروبات الأكثر شعبية عالمياً، بفضل قدرتها الفائقة على تعزيز اليقظة وتحسين الأداء الذهني والبدني. ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة من أن تناولها على معدة فارغة قد لا يكون الخيار الأمثل للجميع، لما قد يسببه من آثار جانبية تطال الجهاز الهضمي والتوازن الهرموني.



4 مخاطر صحية قد تواجهها:



1. اضطرابات هضمية وحرقة: القهوة مشروب حمضي بطبعه، وتناولها دون طعام يحفز المعدة على إنتاج المزيد من الأحماض، مما يسبب تهيج البطانة والارتجاع المريئي. كما يعمل الكافيين على إرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يزيد من شعور "الحرقة" لدى المصابين بالقولون العصبي أو مرض الجزر المعدي المريئي.

2. امتصاص الكافيين المتسارع: في غياب الطعام، يمتص الجسم الكافيين بسرعة أكبر، مما قد يؤدي إلى نوبات من التوتر، الارتجاف، تسارع ضربات القلب، وزيادة القلق. ويُنصح بعدم تجاوز 400 ملغ يومياً (نحو 4-5 أكواب)، مع ضرورة تقليل هذه الكمية للحوامل.

3. تغيرات هرمونية مفاجئة: يحفز الكافيين إفراز هرمون "الكورتيزول" (هرمون التوتر). ورغم أن الزيادة غالباً ما تكون بسيطة، إلا أن الارتفاع المستمر قد يؤدي لاضطرابات في النوم، ومع مرور الوقت قد يساهم في مشاكل القلب والعظام.

4. مشاكل في الأمعاء: قد يعاني البعض من انتفاخ وتقلصات أو غثيان وإسهال نتيجة زيادة حركة الأمعاء التي تسببها القهوة، وهي أعراض تشتد لدى ذوي الأمعاء الحساسة.



نصائح لتناول آمن:



للاستمتاع بفوائد القهوة وتجنب أضرارها، يوصي الخبراء باتباع الخطوات التالية:



-تناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتبطين المعدة.

-اختيار القهوة المحمصة الداكنة لتقليل نسبة الحموضة.

-الاكتفاء بكوب إلى كوبين فقط للنساء الحوامل لتجنب عبور الكافيين عبر المشيمة.



