تحذير صحي من رغوات تثبيت الشعر

حذرت مجلات متخصصة في الصحة وحماية المستهلك من احتواء بعض منتجات رغوة تثبيت الشعر (Hair Mousse) على مادة عطرية مثيرة للجدل تعرف باسم المسك الاصطناعي "غالاكسوليد" (Galaxolide)، التي يشتبه في أن لها آثارًا سلبية محتملة على صحة الإنسان والبيئة، وفقًا لاختبارات حديثة أجرتها مجلة "أوكو تست" .

وأوضحت مجلة "إيل" (Elle) أن غالاكسوليد تُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات العناية الشخصية لإضفاء رائحة جذابة تدوم طويلًا، إلا أن الدراسات أشارت إلى تراكمها في الأنسجة الدهنية للإنسان، ووجود آثار لها في حليب الثدي، ما يثير القلق بشأن تأثيرها على الرضع والأطفال.

كما أظهرت اختبارات مخبرية وتجارب على الحيوانات أن المادة قد تتداخل مع عمل الغدد الصماء، وهو ما يضعها تحت المراجعة العلمية المكثفة، بينما يجري إعادة تقييم شامل لمستوى خطورتها ضمن لوائح ، مع احتمال تصنيفها مستقبلًا ضمن المواد ذات الخطورة الأعلى.

ولم تقتصر المخاطر على صحة الإنسان، إذ كشفت الدراسات البيئية أن غالاكسوليد تتراكم في المياه والكائنات المائية، ما قد يضر بالنظم البيئية على المدى .

ويشدد الخبراء على أهمية قراءة مكونات منتجات التجميل بعناية، والبحث عن بدائل أقل احتواءً على العطور الاصطناعية، خصوصًا عند الاستخدام اليومي أو لفترات طويلة، حفاظًا على الصحة والبيئة.