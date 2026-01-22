تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

آخر دراسة عن "الباراسيتامول".. إليكم ما كشفته

Lebanon 24
22-01-2026 | 07:02
آخر دراسة عن الباراسيتامول.. إليكم ما كشفته
آخر دراسة عن الباراسيتامول.. إليكم ما كشفته photos 0
يُعدّ الأسيتامينوفين، المعروف أيضًا باسم الباراسيتامول، من أكثر الأدوية استخدامًا في العالم لتخفيف الألم وخفض الحرارة، ويُباع تحت أسماء تجارية شهيرة مثل "تايلينول" و"بانادول".

لكن دراسة علمية أثارت تساؤلات جديدة حول تأثير هذا الدواء، مشيرة إلى أنه قد لا يخفف الألم فقط، بل قد يؤثر أيضًا في طريقة تقييم الناس للمخاطر، بحسب تقرير بموقع "ScienceAlert" العلمي.

ووجدت الدراسة التي أُجريت بقيادة باحثين من جامعة ولاية أوهايو الأميركية، أن تناول الأسيتامينوفين قد يجعل الأشخاص أكثر استعدادًا لخوض سلوكيات تنطوي على قدر أعلى من المخاطرة، وذلك نتيجة انخفاض الشعور بالخوف أو القلق المرتبط بهذه المخاطر. 
 
وبحسب عالم الأعصاب بالدوين واي، أحد المشاركين في الدراسة، فإن الأسيتامينوفين يبدو أنه يقلل من المشاعر السلبية عند التفكير في مواقف محفوفة بالمخاطر. ويقول: "الأشخاص الذين يتناولون الدواء قد لا يشعرون بنفس درجة الخوف عند تقييم نشاط خطِر، مقارنة بمن لم يتناولوه". (العربية) 
