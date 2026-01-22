تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
"صديقكم الرقمي" قد يمرضكم.. تحذير من علاقة "الذكاء الاصطناعي" بالاكتئاب
Lebanon 24
22-01-2026
|
23:33
باتت برامج
الذكاء الاصطناعي
مثل "ChatGPT" و"Gemini" و"Claude" رفيقاً يومياً للكثيرين، لكن خلف شاشات الدردشة تكمن مخاطر نفسية لم تكن في الحسبان. فقد كشفت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة "JAMA Network Open"، عن ارتباط وثيق ومقلق بين الاستخدام المكثف لهذه التقنيات والإصابة بالاكتئاب.
وشملت الدراسة استطلاعاً لنحو 21 ألف بالغ أميركي في عام 2025، وأظهرت نتائجها أن الأشخاص الذين يستخدمون روبوتات الدردشة يومياً هم أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بمستويات متوسطة على الأقل من الاكتئاب. وأوضح
الدكتور روي
بيرليس، من
مستشفى ماساتشوستس العام
، أن الاستخدام اليومي يرتبط أيضاً بأعراض سلبية أخرى مثل القلق والتهيج.
المفاجأة كانت في تأثر الفئات العمرية بشكل متفاوت؛ حيث أظهرت النتائج أن البالغين في منتصف العمر (بين 45 و64 عاماً) هم الأكثر تأثراً، مع ارتفاع نسبة خطر الإصابة بالاكتئاب لديهم إلى 54% عند استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، مقارنة بـ 32% لدى الفئات الأصغر سناً.
وطرح الباحثون سؤالاً جوهرياً: هل الذكاء الاصطناعي هو الذي يسبب الاكتئاب، أم أن الأشخاص المكتئبين يلجأون إليه هرباً من الوحدة؟
تشير الدكتورة
ساني
تانغ
إلى أن ارتفاع مستويات العزلة، الناتجة عن العمل عن بُعد وغيره، يدفع الأشخاص للبحث عن "تأكيد لمشاعرهم" لدى الروبوتات، وهو ما قد يفاقم أعراضهم النفسية في حال لم تكن هناك ضوابط صارمة في تصميم هذه المنتجات.
(ميديكال إكسبريس)
