صحة

هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:19
هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟
هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟ photos 0
أكد الدكتور لوك لافين، طبيب قلب، أن الأدلة العلمية غير كافية لدعم نظرية أن القرفة تساعد في خفض ضغط الدم.

وبحسب لافين، لا توجد دراسات واسعة أو محكمة تثبت أن القرفة تمنع أو تعالج ارتفاع ضغط الدم. قد تُسهم القرفة، أحيانًا، في خفض طفيف للضغط عند تناولها بجرعات عالية، لكنه يحذّر من الاعتماد عليها كبديل عن الأدوية الموصوفة طبيًا.
 
والضجة حول القرفة تُعزى إلى مركب "سينامالدهيد"، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة. يُعتقد أن مضادات الأكسدة تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهاب على مستوى الخلايا، ما قد يخفف من بعض الأمراض المزمنة، مثل: داء السكري، وارتفاع الكوليسترول، والخرف، وحتى بعض أنواع السرطان. لكن الأدلة على فاعلية القرفة في الوقاية أو العلاج محدودة، والآليات الدقيقة غير واضحة.

أما مكملات القرفة، فينصح الخبراء بتجنبها لصحة القلب، لأنها غير خاضعة لرقابة صارمة مثل الأدوية، وقد تحتوي على جرعات عالية أو إضافات غير معلنة تشكل خطرًا على الصحة.

وبحسب الدكتور لافين، فالقرفة لا تُعد وسيلة فعّالة لخفض ضغط الدم، لكنها آمنة كتوابل ضمن النظام الغذائي. الأهم هو التركيز على تغييرات نمط الحياة التي أثبتت فاعليتها، مثل:

- تقليل الصوديوم
- الحفاظ على وزن صحي
- ممارسة الرياضة بانتظام
- الحصول على قسط كافٍ من النوم
- التحكم في التوتر (إرم نيوز)
