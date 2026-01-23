تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

البروتين مهم.. لكن زيادته قد تضر بصحتك

Lebanon 24
23-01-2026 | 16:00
البروتين مهم.. لكن زيادته قد تضر بصحتك
البروتين مهم.. لكن زيادته قد تضر بصحتك photos 0
أفاد موقع «فيري ويل هيلث» الطبي أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى آثار جانبية صحية غير ظاهرة في البداية، رغم دوره الأساسي في بناء العضلات ودعم الصحة العامة.

وأوضح التقرير أن الاستهلاك المفرط للبروتين، خصوصاً من المصادر الحيوانية، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ نتيجة نقص الألياف.

وأشار التقرير إلى أن الكلى من أكثر الأعضاء تأثراً، إذ يؤدي البروتين الزائد إلى زيادة العبء الوظيفي عليها، كما قد يتفاقم تأثيره على الكبد والعظام، ويزيد من احتمالات ارتفاع ضغط الدم، مما يرفع مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ورغم هذه المخاطر، شدد الخبراء على أهمية البروتين لبناء العضلات والشعور بالشبع ودعم المناعة، مؤكدين أن الحل يكمن في الالتزام بالكميات الموصى بها واتباع نظام غذائي متوازن ومتنوّع يدعم صحة الجسم على المدى الطويل.

