12 سبباً قد يفسر شعورك بالتعب الدائم ونقص الطاقة

أفاد موقع «هيلث لاين» الطبي بأن التعب المستمر أو نقص الطاقة قد يكون أكثر من مجرد إرهاق عابر، فقد يشير إلى مشاكل صحية كامنة أو نقص في العناصر الغذائية الأساسية. وأوضح التقرير أن الإرهاق قد ينتج عن عوامل بسيطة مثل قلة النوم أو الإصابة بنزلة برد، لكنه في بعض الحالات يكون مرتبطًا بأسباب أكثر تعقيدًا تتطلب تشخيصًا طبيًا.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الشائعة للتعب المزمن تشمل عدم الحصول على نوم كافٍ، نقص الحديد والفيتامينات والمعادن الأساسية، الإجهاد المزمن، والحالات الطبية مثل قصور الغدة الدرقية، انقطاع النفس النومي، الاكتئاب، وأمراض مزمنة أخرى. كما أشار إلى أن سوء التغذية، الإفراط في الكافيين، الجفاف، زيادة الوزن، أو نمط الحياة الخامل يمكن أن تسهم أيضًا في انخفاض مستويات الطاقة.

وأكد الموقع أن معالجة التعب تتطلب تحديد السبب الجذري، سواء بتغيير نمط الحياة، تحسين ، معالجة نقص العناصر الغذائية، أو علاج الحالات الطبية الكامنة. كما نصح الخبراء بالحفاظ على نوم كافٍ، تناول وجبات متوازنة، الترطيب الكافي، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين مستويات الطاقة والصحة العامة.