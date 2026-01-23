تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

12 سبباً قد يفسر شعورك بالتعب الدائم ونقص الطاقة

Lebanon 24
23-01-2026 | 23:00
A-
A+
12 سبباً قد يفسر شعورك بالتعب الدائم ونقص الطاقة
12 سبباً قد يفسر شعورك بالتعب الدائم ونقص الطاقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفاد موقع «هيلث لاين» الطبي بأن التعب المستمر أو نقص الطاقة قد يكون أكثر من مجرد إرهاق عابر، فقد يشير إلى مشاكل صحية كامنة أو نقص في العناصر الغذائية الأساسية. وأوضح التقرير أن الإرهاق قد ينتج عن عوامل بسيطة مثل قلة النوم أو الإصابة بنزلة برد، لكنه في بعض الحالات يكون مرتبطًا بأسباب أكثر تعقيدًا تتطلب تشخيصًا طبيًا.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الشائعة للتعب المزمن تشمل عدم الحصول على نوم كافٍ، نقص الحديد والفيتامينات والمعادن الأساسية، الإجهاد المزمن، والحالات الطبية مثل قصور الغدة الدرقية، انقطاع النفس النومي، الاكتئاب، وأمراض مزمنة أخرى. كما أشار إلى أن سوء التغذية، الإفراط في الكافيين، الجفاف، زيادة الوزن، أو نمط الحياة الخامل يمكن أن تسهم أيضًا في انخفاض مستويات الطاقة.

وأكد الموقع أن معالجة التعب تتطلب تحديد السبب الجذري، سواء بتغيير نمط الحياة، تحسين النظام الغذائي، معالجة نقص العناصر الغذائية، أو علاج الحالات الطبية الكامنة. كما نصح الخبراء بالحفاظ على نوم كافٍ، تناول وجبات متوازنة، الترطيب الكافي، وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين مستويات الطاقة والصحة العامة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
التعب المستمر عند النساء… هرمونات ونقص فيتامينات ونمط حياة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لون واحد يخفي التعب ويمنح الوجه إشراقة فورية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عدو خفي وراء التعب والأمراض المزمنة.. ما هو؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: وجود شبكات فساد موحدة بين كييف والاتحاد الأوروبي يفسر تقاعس العديد من هيئات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

حسين ال

المعادن

الحص

ساسي

بانت

مارس

الغد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2026-01-24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
Lebanon24
14:00 | 2026-01-23
Lebanon24
12:03 | 2026-01-23
Lebanon24
10:08 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24