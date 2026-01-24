تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
24-01-2026
|
03:26
photos
هل تعلم أن تناول ملعقة عسل واحدة صباحًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك؟ وفق موقع Medicine Net، إليك أبرز الفوائد:
1. زيادة التركيز والطاقة: يساعد العسل على تعزيز الذاكرة وتحسين المزاج.
2. تهدئة الحلق: بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يخفف العسل الالتهابات واحتقان الحلق.
3. تقوية المناعة: يدعم صحة الجهاز التنفسي ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم.
4. الوقاية من أمراض القلب: يساهم في خفض
الكوليسترول
الضار وتعزيز صحة القلب.
5. مكافحة السرطان: يؤثر على مسارات الإشارات الخلوية، محفزًا استجابة مناعية ضد الخلايا السرطانية ويمنع تكاثرها.
6. تحسين الهضم: يساعد على امتصاص الغذاء بشكل أفضل.
7. تنظيف الكبد: يحفز إنزيمات إزالة السموم، مما يحافظ على صحة الكبد.
8. إدارة
مرض السكري
: يساهم في ضبط مستوى السكر في
الدم
عند الاستهلاك المعتدل.
يمكن أن تكون هذه العادة اليومية البسيطة خطوة فعّالة نحو جسم أكثر نشاطًا وصحة أفضل، مع التذكير بأن الاعتدال دائمًا مفتاح النجاح.
