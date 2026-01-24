تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟
Lebanon 24
24-01-2026
|
07:13
photos
تداولت
مواقع التواصل الاجتماعي
مؤخرًا طريقة سريعة لإذابة اللحم المجمد خلال 10-15 دقيقة فقط، باستخدام مكونين بسيطين موجودين في معظم المطابخ، وفق ما عرضته سيدة على حسابها في إنستغرام.
وأوضحت السيدة أنها تضع اللحم بين مقلاتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتذوب الحرارة من كلا الجانبين بسرعة، ما يجعل عملية الإذابة أسرع وأكثر توازنًا مقارنة بالطرق التقليدية.
وأضافت: "يمكن إذابة صدور الدجاج أو اللحم المفروم بهذه الحيلة بسهولة، وفي دقائق معدودة".
لكن الخبراء يحذرون من الاعتماد الكامل على هذه الطريقة. بحسب إرشادات وكالة معايير الغذاء (FSA)، فإن إذابة اللحم المجمد بين صواني معدنية ليست الطريقة الأكثر أمانًا، لأنها غالبًا ما تتطلب ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة، ما قد يشجع نمو البكتيريا الضارة.
وتؤكد الوكالة على ضرورة إذابة الطعام في الثلاجة للحفاظ على سلامته، واستخدامه خلال 24 ساعة من إذابته.
كما يجب التأكد من ذوبان الجزء الأوسط للكامل، لتجنب الطهي غير المتجانس وبقاء البكتيريا حية.
وفي حال عدم توفر مساحة كافية في الثلاجة، يمكن استخدام الميكروويف على وضعية إذابة التجميد مباشرة قبل الطهي. (إرم نيوز)
