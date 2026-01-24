تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 07:13
A-
A+
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا طريقة سريعة لإذابة اللحم المجمد خلال 10-15 دقيقة فقط، باستخدام مكونين بسيطين موجودين في معظم المطابخ، وفق ما عرضته سيدة على حسابها في إنستغرام.

وأوضحت السيدة أنها تضع اللحم بين مقلاتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتذوب الحرارة من كلا الجانبين بسرعة، ما يجعل عملية الإذابة أسرع وأكثر توازنًا مقارنة بالطرق التقليدية.

وأضافت: "يمكن إذابة صدور الدجاج أو اللحم المفروم بهذه الحيلة بسهولة، وفي دقائق معدودة".
 
لكن الخبراء يحذرون من الاعتماد الكامل على هذه الطريقة. بحسب إرشادات وكالة معايير الغذاء (FSA)، فإن إذابة اللحم المجمد بين صواني معدنية ليست الطريقة الأكثر أمانًا، لأنها غالبًا ما تتطلب ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة، ما قد يشجع نمو البكتيريا الضارة.

وتؤكد الوكالة على ضرورة إذابة الطعام في الثلاجة للحفاظ على سلامته، واستخدامه خلال 24 ساعة من إذابته.

 كما يجب التأكد من ذوبان الجزء الأوسط للكامل، لتجنب الطهي غير المتجانس وبقاء البكتيريا حية.
 
وفي حال عدم توفر مساحة كافية في الثلاجة، يمكن استخدام الميكروويف على وضعية إذابة التجميد مباشرة قبل الطهي. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليابان تكشف "الغسالة البشرية"… استحمام كامل بلا مجهود خلال 15 دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان يحبك".. شركة "ألفا" ترحّب بالبابا لاوون الرابع عشر بطريقة مبتكرة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أسقطنا 15 مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

امل على

كونين

صوان

جودي

ايير

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-01-24
Lebanon24
04:03 | 2026-01-24
Lebanon24
03:26 | 2026-01-24
Lebanon24
01:59 | 2026-01-24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24