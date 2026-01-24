تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
آخر تحليل يتحدث عن سرطان القولون.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
24-01-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر تحليل جديد للبيانات أن الوفيات المرتبطة بالسرطان بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في
الولايات المتحدة
انخفضت لكل الأورام الخبيثة الرئيسية باستثناء سرطان القولون والمستقيم الذي أصبح الآن السبب الأكثر شيوعا للوفاة بالسرطان بعد أن كان يحتل
المركز الخامس
في أوائل التسعينيات.
وقال باحثون من الجمعية الأميركية للسرطان إن سرطان القولون والمستقيم وصل للمركز الأول في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا، وأوضحوا أنه كان من المتوقع أن يصبح السبب
الرئيسي
لوفيات السرطان في الفئة العمرية أقل من 50 عاما بحلول عام 2040.
وجاء في التحليل الذي نشرته دورية
الجمعية الطبية
الاميركية (جاما) أن ما يقرب من 1.3 مليون شخص توفوا بسبب السرطان في الولايات المتحدة قبل سن الخمسين من عام 1990 حتى عام 2023 وهو آخر عام تتوفر بيانات عنه.
وخلال تلك الفترة، وبعد احتساب العمر، انخفض معدل الوفيات بالسرطان بنسبة 44 بالمئة من 25.5 لكل مئة ألف بالغ إلى 14.2.
وفي المتوسط، انخفضت معدلات الوفيات من عام 2014 حتى عام 2023 بنسبة 0.3 بالمئة سنويا لسرطان الدماغ و1.4 بالمئة لسرطان الثدي و2.3 بالمئة لسرطان
الدم
و5.7 بالمئة لسرطان الرئة.
وعلى عكس هذا الاتجاه، ارتفع معدل الوفيات بسرطان القولون والمستقيم 1.1 بالمئة سنويا من عام 2005 حتى عام 2023.
وقال الباحثون في سياق دراستهم: "تتفق هذه النتائج مع التقارير التي تشير إلى زيادة معدل وفيات القولون والمستقيم بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما
بشكل عام
وفي معظم المجموعات العرقية والإثنية".
وبالنظر إلى أن معظم مرضى سرطان القولون والمستقيم الذين يتم تشخيص إصابتهم قبل سن الخمسين يكونون بالفعل في مرحلة متقدمة من المرض، نصح الباحثون بالتوعية حول الأعراض المميِزة التي تنذر بالخطر بما في ذلك الدم الأحمر الفاتح في البراز وآلام البطن. كما دعوا إلى إجراء الفحص بدءا من سن 45 عاما.
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
Lebanon 24
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
25/01/2026 12:30:31
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط أمام "زلزال".. تحليل أميركيّ يتحدث عن "مستقبل إيران"
Lebanon 24
الشرق الأوسط أمام "زلزال".. تحليل أميركيّ يتحدث عن "مستقبل إيران"
25/01/2026 12:30:31
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليل: سعر الذهب سيقترب من الـ5000 دولار في هذا التاريخ
Lebanon 24
تحليل: سعر الذهب سيقترب من الـ5000 دولار في هذا التاريخ
25/01/2026 12:30:31
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليبيا وبريطانيا تتفقان على تحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
Lebanon 24
ليبيا وبريطانيا تتفقان على تحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
25/01/2026 12:30:31
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الجمعية الطبية
المركز الخامس
جمعية الأمير
بشكل عام
الاميركي
الرئيسي
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومة مهمة عن الرياضة وضغط الدم.. إقرأوا آخر دراسة
Lebanon 24
معلومة مهمة عن الرياضة وضغط الدم.. إقرأوا آخر دراسة
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغطية صحية شاملة".. بشرى من وزير الصحة لسكان القرى الأمامية الجنوبية
Lebanon 24
"تغطية صحية شاملة".. بشرى من وزير الصحة لسكان القرى الأمامية الجنوبية
04:06 | 2026-01-25
25/01/2026 04:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الدراسات.. إليكم آخر ما قيل عن "الأوميغا 3"
Lebanon 24
جديد الدراسات.. إليكم آخر ما قيل عن "الأوميغا 3"
02:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قاله باحثون عن "باراسيتامول".. دراسة جديدة
Lebanon 24
إقرأوا ما قاله باحثون عن "باراسيتامول".. دراسة جديدة
23:00 | 2026-01-24
24/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. هكذا تؤثر حرائق الغابات على الحوامل
Lebanon 24
دراسة جديدة.. هكذا تؤثر حرائق الغابات على الحوامل
16:23 | 2026-01-24
24/01/2026 04:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2026-01-25
معلومة مهمة عن الرياضة وضغط الدم.. إقرأوا آخر دراسة
04:06 | 2026-01-25
"تغطية صحية شاملة".. بشرى من وزير الصحة لسكان القرى الأمامية الجنوبية
02:00 | 2026-01-25
جديد الدراسات.. إليكم آخر ما قيل عن "الأوميغا 3"
23:00 | 2026-01-24
إقرأوا ما قاله باحثون عن "باراسيتامول".. دراسة جديدة
16:23 | 2026-01-24
دراسة جديدة.. هكذا تؤثر حرائق الغابات على الحوامل
10:19 | 2026-01-24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24