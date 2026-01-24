تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

إقرأوا ما قاله باحثون عن "باراسيتامول".. دراسة جديدة

Lebanon 24
24-01-2026 | 23:00
إقرأوا ما قاله باحثون عن باراسيتامول.. دراسة جديدة
إقرأوا ما قاله باحثون عن باراسيتامول.. دراسة جديدة photos 0
أكد باحثون أوروبيون أن تناول عقار الباراسيتامول، المعروف باسم تايلينول (Tylenol) آمن للنساء الحوامل، وأن الأدلة العلمية لا تربطه بزيادة خطر الإصابة بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال.
 
 
وجاءت الدراسة في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حذر فيها النساء الحوامل من استخدام العقار، وهو ما واجهه خبراء الطب الوطني والدولي بالرفض، مؤكدين أن تحذيراته ليست مبنية على أي دليل علمي.

وجاء ذلك في دراسة علمية نُشرت قبل أيام في مجلة لانسيت لأمراض النساء والتوليد وصحة المرأة (The Lancet Obstetrics, Genecology & Women’s Health) البريطانية، أعدّها فريق من الباحثين الأوروبيين بهدف تقييم أفضل الأدلة المتاحة حول سلامة الباراسيتامول أثناء الحمل.


وقالت الدكتورة أسماء خليل، أستاذة أمراض النساء والتوليد ورعاية الجنين في جامعة لندن سيتي سانت جورج، إن "الرسالة الأساسية هي الطمأنة"، مؤكدة أن "استخدام الباراسيتامول وفقا للتوصيات الطبية لا يدعم وجود علاقة سببية مع التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو الإعاقات الذهنية".


واعتمد الباحثون في دراستهم على مراجعة منهجية وتحليل تجميعي لبيانات 43 دراسة سابقة، جرى تقييمها من حيث الجودة باستخدام أدوات علمية معتمدة، وركز الفريق بشكل خاص على دراسات قارنت بين أشقاء وُلدوا للأم نفسها، واستخدمت الباراسيتامول في فترة الحمل بأحدهما، وهي منهجية تقلل من تأثير العوامل الوراثية والبيئية المشتركة.
 

ورغم أن عدد هذه الدراسات لم يتجاوز ثلاثا، فإنها شملت أكثر من 260 ألف طفل جرى تقييمهم من حيث الإصابة بالتوحد، إضافة إلى أكثر من 335 ألفا و405 آلاف طفل من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والإعاقات الذهنية على التوالي.
 

لا رابط بين العقار والحالات العصبية
 

وأظهرت النتائج عدم وجود أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وهذه الاضطرابات، وهو ما ظل ثابتا حتى عند دمج نتائج جميع الدراسات عالية الجودة.


وأشارت أسماء خليل -وهي الباحثة الرئيسية في الدراسة- إلى أن العديد من الأبحاث التي لمّحت سابقا إلى وجود علاقة محتملة، بما في ذلك مراجعة لـ46 دراسة استشهد بها مسؤولون في إدارة ترامب، "تعاني من انحيازات منهجية وعوامل مربكة لم تؤخذ في الحسبان بشكل كاف".


من جهتها، رحبت غرايني ماكالونان، أستاذة علم الأعصاب الانتقالي في كلية كينغز لندن، والتي لم تشارك في إعداد الدراسة، بهذه النتائج، معربة عن أملها في أن "تضع حدا لهذا الجدل".


والباراسيتامول مسكن الألم الوحيد الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه آمن للاستخدام أثناء الحمل، مع توصية الأطباء باستخدام أقل جرعة ممكنة ولأقصر فترة زمنية للسيطرة على الألم أو الحمى، نظرا لأن ترك هذه الحالات دون علاج قد يشكل خطرا على الأم والجنين. (الجزيرة نت)
