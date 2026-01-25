تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

جديد الدراسات.. إليكم آخر ما قيل عن "الأوميغا 3"

Lebanon 24
25-01-2026 | 02:00
A-
A+
جديد الدراسات.. إليكم آخر ما قيل عن الأوميغا 3
جديد الدراسات.. إليكم آخر ما قيل عن الأوميغا 3 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحتوي مكملات أوميغا-3، المعروفة أيضاً بزيت السمك، على نوع من الدهون الموجودة في الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية مثل السلمون والماكريل والتونة.


وتُظهر نتائج الدراسات العلمية بشأن تأثير تناول مكملات أوميغا-3 يومياً على مستويات السكر في الدم نتائج متباينة، تميل في مجملها إلى الإشارة إلى تأثير محدود أو شبه معدوم.


ويُعدّ ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة خلل في إنتاج الإنسولين أو في استجابة الجسم له السمة الرئيسة لمرض السكري، وهو مرض مزمن قد يؤدي، في حال عدم ضبطه، إلى مضاعفات خطيرة تطال العينين والكلى والقلب والجهاز العصبي.


ونظراً لخطورة المرض واستمراريته، أُجريت أبحاث واسعة لدراسة دور بعض المكملات الغذائية، ومنها أحماض أوميغا-3 الدهنية، سواء في الوقاية من السكري أو كمكمّل للعلاج الدوائي التقليدي. إلا أن نتائج هذه الأبحاث بقيت غير متسقة.


وبينما أشارت بعض الدراسات إلى أن مكملات أوميغا-3 قد تُسهم في خفض مستويات السكر في الدم، لم تجد دراسات أخرى أي تأثير يُذكر.


ماذا تقول الدراسات العلمية؟


إحدى الدراسات التي أبرزت هذا التباين نُشرت عام 2024 في دورية "كارنت نيوتريشن ريبورتس" العلمية وراجعت 30 تجربة سريرية عشوائية شملت بالغين مصابين بالسكري من النوع الأول أو الثاني أو سكري الحمل.


وتلقى المشاركون مكملات أوميغا-3 بجرعات وأنواع مختلفة لمدة تراوحت بين 6 أسابيع و12 شهراً.


وأظهرت النتائج انخفاضاً في سكر الدم الصائم لدى بعض المشاركين، في حين لم يطرأ أي تغيير لدى آخرين.


وأرجع الباحثون هذا التفاوت إلى عوامل عدة، منها عدد المشاركين، مدة الدراسة، عمر المرضى، مدة الإصابة بالسكري، وجرعة المكمل.


هل يُنصح بتناول مكملات أوميغا-3؟


ولا توجد أدلة كافية تدعم استخدام مكملات أوميغا-3 لتحسين التحكم بسكر الدم. لذلك، لا توصي الجمعية الأميركية للسكري باستخدامها بشكل عام لمرضى السكري أو لمن يعانون من مرحلة ما قبل السكري.


مع ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن أوميغا-3 قد تُفيد في تحسين صحة القلب لدى مرضى السكري، خصوصًا لدى من يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو عوامل خطر قلبية أخرى. ولهذا، قد يوصي الطبيب بها وفق الحالة الفردية.


استشارة الطبيب ضرورة


ويُنصح دائماً باستشارة الطبيب قبل البدء بتناول مكملات أوميغا-3، إذ قد تتداخل مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم. وغالبًا ما تكون آثارها الجانبية خفيفة، وتشمل طعماً غير مستساغ، رائحة فم كريهة واضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال أو الحرقة. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر ما قيل في إسرائيل عن "حزب الله".. تقريرٌ جديد!
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر دراسة عن "الباراسيتامول".. إليكم ما كشفته
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما قيل عن "تصعيد لبنان".. مصادر دبلوماسية تتحدّث
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

مرض السكري

سكاي نيوز

بشكل عام

السكري

العلم

العين

ماكري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:06 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-24
Lebanon24
16:23 | 2026-01-24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-24
Lebanon24
10:19 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24