الجبن عالي الدسم.. هل فعلاً يقلل خطر الخرف؟

تشير دراسة حديثة طويلة الأمد إلى أن تناول الجبن والكريمة عالية الدسم قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، وهو ما يلفت الانتباه في ظل تحديث الإرشادات الغذائية التي تشجع الآن على استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم باعتدال.

وأجرى باحثو في متابعة شملت 27,670 شخصًا، بمتوسط عمر 58 عامًا، على مدار 25 عامًا لدراسة تأثير منتجات الألبان عالية الدسم على صحة الدماغ. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا نحو 50 غرامًا من الجبن عالي الدسم يوميًا، أي ما يعادل شريحتين تقريبًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 13% مقارنة بمن تناولوا أقل من 15 غرامًا يوميًا.

وكان التأثير أكثر وضوحًا في حالات الخرف الوعائي، الناتج عن تلف الأوعية الدموية في الدماغ، حيث انخفض الخطر بنسبة 29%. كما أظهر المشاركون الذين تناولوا حوالي 20 غرامًا من الكريمة عالية الدسم يوميًا، أي نحو ملعقة ونصف، انخفاضًا بنسبة 16% في خطر الإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يتناولوا الكريمة.

وتشمل أنواع الجبن عالي الدسم التي شملتها الدراسة الشيدر، البري، والغودا، والتي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين K2 المرتبط بصحة الأوعية الدموية. ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن الدراسة لم تحدد الآليات التي قد تؤدي إلى هذا التأثير، ما يجعل النتائج مؤقتة وافتراضية.

ومن اللافت أن الدراسة لم تجد أي علاقة بين خطر الخرف والجبن أو الكريمة منخفضة الدسم، أو الحليب، أو الزبدة، أو منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي، ما يشير إلى أن محتوى الدهون وطريقة تكوين الطعام قد تلعب دورًا في صحة الدماغ.

ويشير الخبراء إلى بعض حدود الدراسة، بما في ذلك كون المشاركين جميعهم من السويد، وتقييم في فترات محددة فقط، وتأثر النتائج بعوامل أسلوب الحياة الأخرى.

وبالتالي، بينما قد يكون للجبن والكريمة عالية الدسم فوائد محتملة للدماغ، يبقى من المهم تناولها ضمن نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم، التغذية المتوازنة، التفاعل الاجتماعي، والمتابعة الصحية الروتينية.