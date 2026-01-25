تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

3 حقائق مفاجئة عن فقدان الوزن.. تعرّف إليها!

Lebanon 24
25-01-2026 | 09:37
رحلة الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية ليست مجرد مسألة اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، بل هي تحدٍ شامل يرتبط بنمط الحياة كله، من التغذية إلى النشاط اليومي، وسط كم هائل من المعلومات المتناقضة المنتشرة على الإنترنت.

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور سبنسر نادولسكي، خبير علاج السمنة، عبر حسابه على إنستغرام عن ثلاث حقائق مهمة حول فقدان الوزن غالبًا ما يصعب تصديقها:

لا توجد وصفة سحرية لحرق الدهون
أوضح نادولسكي أن فقدان الدهون لا يعتمد على نظام غذائي معين فقط، مشيرًا إلى أن أفضل نظام هو الذي يمكنك الالتزام به يوميًا، ويمنحك الشبع والطاقة، دون شعور بالجوع أو التعب.

وأضاف: "إذا شعرت بالتعب أو الضعف أثناء النظام الغذائي، فهذا دليل على أن النظام غير مناسب لك، وليس ضعفًا في الإرادة".


الرقم على الميزان قد يكون مضللاً
بيّن الخبير أن التركيز على وزن محدد فقط يتجاهل عوامل أساسية مثل تكوين الجسم وكتلة العضلات والأداء اليومي.

وقال: "الصحة لا تُقاس بالميزان فقط، بل بالطاقة اليومية، والأداء، والفحوص الطبية، وبجسم يمكنك الحفاظ عليه بسهولة وراحة".


طلب المساعدة ليس فشلاً
أكد نادولسكي أن اللجوء إلى أدوية أو تدخلات جراحية في بعض الحالات جزء من العلاج الطبي، وليس دليلًا على ضعف الشخصية.

وشرح: "استخدام محفزات GLP-1 أو الجراحة ليس خيانة للجهد المبذول، بل وسيلة لدعم الجسم. هذه الأدوية، المستخدمة لعلاج السكري، تساعد في تنظيم الشهية وتسهيل بناء عادات صحية مستدامة، وهي ممارسة طبية سليمة".

وختم بالتأكيد على أن فقدان الوزن مسألة فسيولوجية قبل أن تكون اختبارًا للشخصية، وأن الجسم أحيانًا يحتاج إلى دعم حقيقي لتحقيق نتائج صحية ومستدامة.
