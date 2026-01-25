تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

يشبه الإنفلونزا وتنقله الخفافيش.. فيروس "نيباه" القاتل يعود مجددا

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:50
A-
A+
يشبه الإنفلونزا وتنقله الخفافيش.. فيروس نيباه القاتل يعود مجددا
يشبه الإنفلونزا وتنقله الخفافيش.. فيروس نيباه القاتل يعود مجددا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد فيروس "نيباه" القاتل إلى الظهور مجدداً، بعدما أكدت السلطات الهندية ظهور 5 حالات إصابة بالفيروس في ولاية البنغال الغربية الشرقية، شملت أطباء وممرضين.
وأفادت السلطات الصحية بتسجيل ثلاث إصابات جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إضافة إلى حالتين سابقتين لممرضين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، ثبتت إصابتهما بالفيروس. وكان الممرضان يعملان في مستشفى خاص بمدينة باراسات القريبة من العاصمة كولكاتا، وفقا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كما وضعت السلطات نحو 100 شخص بالحجر الصحي المنزلي، فيما يتلقى المصابون العلاج في مستشفيات العاصمة الهندية، مع تسجيل حالة حرجة واحدة. فماذا نعرف عن هذا الفيروس القاتل؟

أعراضه شبيهة بالإنفلونزا
يصنف فيروس نيباه من قبل منظمة الصحة العالمية كعامل ممرض عالي الخطورة، وتعتبر العدوى البشرية بالفيروس نادرة، وغالبا ما تنتقل من الخفافيش إلى الإنسان.

يبدأ المرض غالبا بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل الحمى، الصداع، آلام العضلات والإرهاق، وقد تظهر أعراض تنفسية مثل السعال أو ضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي.

وأشد المضاعفات خطورة هي التهاب الدماغ، مع ظهور أعراض عصبية مثل تغير الوعي، التشنجات أو الغيبوبة بعد أيام أو أسابيع من بداية المرض. بعض المرضى قد يُصابون أيضا بالتهاب السحايا.

معدل وفاة مرتفع
فيما يتسم فيروس نيباه بمعدل وفاة مرتفع يتراوح بين 40 و75% حسب نوع الفيروس وظروف التفشي. وقد يعاني الناجون من مضاعفات عصبية طويلة الأمد، مثل التشنجات المستمرة، وفقا لتقرير وكالة الأمن الصحي البريطانية.

وفي حالات نادرة، قد يعاود التهاب الدماغ الظهور بعد شهور أو سنوات من الإصابة الأولية.

طرق الانتقال
الفيروس حيواني المنشأ، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر ومن شخص لآخر، والناقل الأساسي هو خفافيش الفاكهة.

وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع الخفافيش أو الحيوانات المصابة، أو تناول طعام ملوث ببول أو لعاب أو فضلات الخفافيش.

ويحدث الانتقال بين البشر بشكل رئيسي عبر السوائل الجسدية للأشخاص المصابين، خصوصا بين أفراد العائلة ومقدمي الرعاية.

أصل الفيروس وانتشاره
وتم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة عام 1999 بعد تفشي التهاب الدماغ والأمراض التنفسية بين مزارعي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل حالات تفشي متكررة في جنوب آسيا، بما في ذلك شمال شرق الهند وبعض مناطق بنغلاديش، مع تفشٍ شبه سنوي في بنغلاديش منذ 2001. كما أُبلغ عن حالات في جنوب الهند (ولاية كيرالا) والفلبين.

ولا يوجد علاج محدد أو لقاح للفيروس حتى الآن، ويتركز التعامل مع المرضى على الرعاية وإدارة الأعراض.

وتوصي الجهات الصحية باتباع إجراءات وقائية تشمل ارتداء قفازات وملابس واقية عند التعامل مع الحيوانات المريضة، والحد من الاتصال المباشر مع المرضى المصابين وغسل اليدين بانتظام بعد رعايتهم أو زيارتهم.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف حاجز أمني وإسقاط مسيّرات أطلقتها "قسد".. التوتر يعود مجددا إلى حلب
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

البريطانية

البريطاني

سنوات من

الفيروس

الغربي

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
10:26 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
Lebanon24
07:17 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:06 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24