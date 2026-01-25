تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
بعد ليلة نوم سيئة.. لماذا يتشتت الذهن ؟
Lebanon 24
25-01-2026
|
16:00
photos
خلال فترات النوم يتحرك سائل تنظيف الدماغ كما يجب أن يفعل أثناء النوم، لكن في حال قصر الفترة قد يستبدل الدماغ التركيز بإرجاء التنظيف إلى فترة نوم لاحقة؛ والنتيجة هي تشتت الانتباه في اليوم التالي، كما أوضحت دراسة حديثة.
وتشير الدراسة إلى آلية مفاجئة: قد يتحول الدماغ لفترة وجيزة إلى وضع تنظيف شبيه بالنوم، حتى أثناء اليقظة، وهو ما نصفه بلحظات صعوبة التركيز، أو التشتت.
وبحسب "هيلث داي"، أفاد فريق البحث من معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا إلى أن فترات تشتت الانتباه القصيرة بعد قلة النوم تعود إلى تحركات مفاجئة للسائل في الدماغ أثناء النهار، وهي عملية تحدث عادة أثناء النوم العميق.
السائل النخاعي الشوكي
ويساعد هذا السائل، المسمى "السائل النخاعي الشوكي"، على التخلص من الفضلات المتراكمة خلال النهار.
وأثناء النوم، يعمل نظام التنظيف هذا دون التأثير على التفكير.
ولكن عندما يعاني الأشخاص من قلة النوم، وجدت الدراسة أن الدماغ قد يحاول تنشيط هذا النظام خلال ساعات اليقظة، مما يؤثر سلبًا على الانتباه.
وتقول الدكتورة
لورا لويس
، المؤلفة الرئيسية للدراسة عن تحركات السائل النخاعي الشوكي خلال فترت اليقظة "إنها تأتي مصحوبة بتأثير سلبي على الانتباه، حيث يضعف الانتباه خلال اللحظات التي تحدث فيها هذه الموجة من تدفق السائل".
