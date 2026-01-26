تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ميكروبات الفم قد تحمل مفتاح الوقاية من السمنة.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:40
A-
A+
ميكروبات الفم قد تحمل مفتاح الوقاية من السمنة.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
ميكروبات الفم قد تحمل مفتاح الوقاية من السمنة.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ربما يكون العلماء قد توصلوا إلى طريقة جديدة للكشف المبكر عن علامات السمنة، ما قد يفضي إلى استراتيجيات وقائية مبتكرة. فقد كشفت دراسة أن الذين يعانون من السمنة لديهم مجموعة مختلفة من الميكروبات في أفواههم مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الصحي.

وتعدّ السمنة أزمة صحية عالمية، ومرضاً مزمناً متكرراً، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش حوالي 890 مليون شخص مصاباً بالسمنة (بيانات عام 2022)، بينما يعاني 2.5 مليار بالغ من زيادة الوزن.

الميكروبات الفموية
وبحسب "مديكال إكسبريس"، هناك العديد من الأسباب المعروفة لزيادة الوزن، مثل النظام الغذائي، ونمط الحياة، والوراثة. 

والآن أفادت دراسة إماراتية جديدة بأن ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجموعة الميكروبات التي تعيش في الجهاز الهضمي، يؤثر على الوزن. 

ولا يُعرف الكثير عن العلاقة المحتملة بين السمنة والميكروبات التي تعيش في أفواهنا، والتي تُعدّ ثاني أكبر نظام بيئي ميكروبي في الجسم.

لفهم دور الميكروبات الفموية في هذه الحالة، قام علماء من جامعة نيويورك أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة بتحليل تسلسل الحمض النووي الميكروبي في عينات لعاب مأخوذة من 628 إماراتياً، 97 منهم يعانون من السمنة. 

وقورنت النتائج بنتائج 95 مشاركاً يتمتعون بوزن صحي، تم اختيارهم بناءً على العمر ونمط الحياة وعادات صحة الفم.

البكتيريا المسببة للمشاكل
وكشفت المقارنة أن الأفراد المصابين بالسمنة لديهم عدد أكبر من البكتيريا، مثل بكتيريا المكورات العقدية شبه الدموية، التي تُسبب الالتهابات. 

كما لوحظ ارتفاع في عدد الميكروبات المنتجة لحمض اللاكتيك. وترتبط المستويات العالية من حمض اللاكتيك بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وضعف التمثيل الغذائي.

وإضافةً إلى أنواع البكتيريا، وجد الباحثون 94 اختلافاً في كيفية عمل هذه الميكروبات. فعلى سبيل المثال، في المجموعة المصابة بالسمنة، كانت البكتيريا أكثر نشاطاً في تكسير السكريات والبروتينات التي قد تُسبب مشاكل صحية. 

كما أدت هذه الاختلافات الأيضية إلى ارتفاع مستويات مواد كيميائية تُسمى اليوريدين واليوراسيل، والتي تعمل كإشارات تُحفز الشهية. وجد الفريق أيضًا أن هذه البكتيريا أقل قدرة على إنتاج العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته.

الوقاية من السمنة
وقد يعني هذا أنه في المستقبل، يمكن استخدام اختبار بسيط لغسول الفم لتحديد المخاطر قبل أن تؤدي إلى زيادة الوزن، فإذا كانت الميكروبات سببًا، فيمكن تطوير علاجات جديدة لتحسين النظام البيئي الفموي والوقاية من السمنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة حول التايلينول والتوحد.. هذا ما توصلت اليه
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات العربية المتحدة

منظمة الصحة العالمية

النظام الغذائي

منظمة الصحة

المستقبل

الإمارات

نيويورك

السكري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
Lebanon24
16:00 | 2026-01-25
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
12:50 | 2026-01-25
Lebanon24
10:26 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24