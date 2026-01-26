تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
عادات صباحية تساعدك على الشعور بالرضا.. تعرف على ابرزها
Lebanon 24
26-01-2026
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
إن الفرق بين الشعور بالجمود والشعور بالرضا لا يكون نتيجة لإلهام عظيم أو قرار مصيري، إنما يتعلق الأمر بعادات صباحية صغيرة، تكاد تكون
غير مرئية
، تُغير تدريجياً طريقة التعايش مع أحداث الحياة اليومية.
وبالتالي بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Silicon Canals،، يمكن إدخال تعديلات بسيطة على حياة المرء بما يساعد على إحداث تأثيرات إيجابية في جميع جوانب حياته، كما يلي:
1. شرب الماء قبل القهوة
يغفل البعض عن حقيقة أن الجسم يمكن أن يُصاب بالجفاف بسهولة بعد ثماني ساعات دون شرب الماء، لذا يحرص الأشخاص، الذين يتميزون بصفاء الذهن، على الاحتفاظ بكوب من الماء بجانب سريرهم أو يتوجهون مباشرة إلى المطبخ لشرب كوب كامل قبل حتى التفكير في القهوة. يكون الفرق فورياً لأن الدماغ يتكون من حوالي 75٪ ماء، لذا يؤثر الجفاف على وظائفه الإدراكية.
2. تجنب الهاتف عند الاستيقاظ
إنّ سيل الإشعارات والرسائل الإلكترونية وأولويات الآخرين المفاجئة يُسيطر على الحالة الذهنية، إذا أمسك الشخص هاتفه قبل الخروج من السرير وقبل أن تُتاح له فرصة تحديد مسار خاص ليومه. يُنشئ الأشخاص الذين يشعرون بالرضا منطقة عازلة، إذ يستخدمون ساعة منبه حقيقية أو يضعون هواتفهم في غرفة أخرى. وأثناء الدقائق الثلاثين الأولى يصبح وقتهم ملكاً لهم وحدهم بدون إزعاج ولا تشتيت.
3. تدوين 3 جمل
يقوم هؤلاء الأشخاص بتدوين ثلاث جمل فقط عن شعورهم أو ما يرغبون في إنجازه أو ما يمتنون له. إن المعيار منخفض عمداً لأنّ الاستمرارية أهم من الكمال. تُجدي عادة التدوين المختصر نفعاً لأنها تُجبر المرء على لحظة تأمل ذاتي دون ضغط التوصل إلى رؤى عميقة.
4. النشاط البدني
اكتشف الأشخاص الراضون أن أي حركة أفضل من لا حركة، فيمكن أن يقوموا بعشرة تمارين ضغط، أو تمارين تمدد لمدة دقيقة، أو يرقصون على
أنغام
أغنية واحدة. إن الهدف هو تنشيط الجسم وليس تحسين اللياقة البدنية. تؤدي الحركة إلى تغيير الحالة بشكل فوري تقريباً، لأنها تضخ الأكسجين إلى الدماغ، وتُطلق مواد كيميائية تُحسّن الحالة المزاجية، وتُشير إلى الجسم بأن اليوم قد بدأ.
5. اتباع نظام غذائي صحي
يساعد تناول طعام حقيقي يُغذي الجسم فعلاً والذي يمكن أن يكون بسيطاً مثل بيض مخفوق أو شوفان مع فاكهة أو خبز محمص بالأفوكادو على تحسين الصحة والحالة المزاجية. تُعبّر هذه العادة بهدوء عن تقدير الذات وأن الشخص يستحق التغذية السليمة، وأن جسمه وعقله يستحقان الاهتمام. يتجاهل الأشخاص العالقون في الحياة هذا الأمر، مُعاملين أنفسهم كآلات يجب أن تعمل بأقل جهد. يُدرك الأشخاص الراضون أن طريقة التعامل مع النفس في اللحظات الصغيرة تُشكّل الشعور تجاه النفس
بشكل عام
.
6. التعرض لضوء الشمس الطبيعي
يساعد فتح الستائر أو الخروج لثوانٍ معدودة أو احتساء القهوة بجوار النافذة على تعزيز مستويات فيتامين D وتنشيط الساعة البيولوجية. يُعطي الأشخاص الراضون الأولوية للتعرض لضوء الشمس الطبيعي في الصباح، ولو لفترة وجيزة. كما أن ضوء الشمس الطبيعي يساعد الأشخاص على الخروج من فقاعة الشاشات والإضاءة الاصطناعية. إنها لحظة من التواصل مع العالم الحقيقي، لا الرقمي، تُضفي على اليوم بأكمله طابعاً مختلفاً.
7. إنجاز المهام الصعبة أولاً
بينما يبدأ الجميع يومهم بالبريد الإلكتروني والإنجازات السهلة، يُركز الأشخاص الراضون على ما هو أهم عندما تكون إرادتهم في أوج قوتها. لقد أدركوا أن التسويف يولد القلق، والقلق يقتل الرضا. لا يعني هذا العمل على مشاريع ضخمة كل صباح، بل يعني تحديد الشيء
الوحيد الذي
، إذا أنجز، سيجعل بقية اليوم يبدو ناجحاً. أحياناً يكون محادثة صعبة، أو مشكلة معقدة، أو ببساطة المهمة التي كانوا يتجنبونها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن
Lebanon 24
9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن
26/01/2026 11:23:41
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حيل بسيطة لتسريع حاسوبك.. تعرف الى ابرزها
Lebanon 24
حيل بسيطة لتسريع حاسوبك.. تعرف الى ابرزها
26/01/2026 11:23:41
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
7 عادات يومية قد تتسبّب بتقصف شعركِ...إليك الحل
Lebanon 24
7 عادات يومية قد تتسبّب بتقصف شعركِ...إليك الحل
26/01/2026 11:23:41
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
Lebanon 24
عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن.. تعرفوا عليها!
26/01/2026 11:23:41
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحيد الذي
غير مرئية
بشكل عام
حسين ال
الأفوكا
أنغام
هنية
الست
تابع
قد يعجبك أيضاً
احذروا هذه العادات في الشتاء… صحتكم في خطر
Lebanon 24
احذروا هذه العادات في الشتاء… صحتكم في خطر
02:30 | 2026-01-26
26/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميكروبات الفم قد تحمل مفتاح الوقاية من السمنة.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
Lebanon 24
ميكروبات الفم قد تحمل مفتاح الوقاية من السمنة.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
00:40 | 2026-01-26
26/01/2026 12:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
23:00 | 2026-01-25
25/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليلة نوم سيئة.. لماذا يتشتت الذهن ؟
Lebanon 24
بعد ليلة نوم سيئة.. لماذا يتشتت الذهن ؟
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟
Lebanon 24
أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:30 | 2026-01-26
احذروا هذه العادات في الشتاء… صحتكم في خطر
00:40 | 2026-01-26
ميكروبات الفم قد تحمل مفتاح الوقاية من السمنة.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
23:00 | 2026-01-25
دواء يخفض دهون الدم الضارة بنسبة 50%.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
16:00 | 2026-01-25
بعد ليلة نوم سيئة.. لماذا يتشتت الذهن ؟
14:00 | 2026-01-25
أيهما أكثر صحة.. الشوكولا الداكنة أم بالحليب؟
12:50 | 2026-01-25
يشبه الإنفلونزا وتنقله الخفافيش.. فيروس "نيباه" القاتل يعود مجددا
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 11:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24