تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

علماء يكتشفون آلية دفاع الخلايا السرطانية ضد العلاج

Lebanon 24
26-01-2026 | 05:50
A-
A+
علماء يكتشفون آلية دفاع الخلايا السرطانية ضد العلاج
علماء يكتشفون آلية دفاع الخلايا السرطانية ضد العلاج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجح فريق علمي في سنغافورة في الكشف عن الآلية التي تمكن بعض خلايا سرطان الرئة من مقاومة العلاجات المستهدفة.

ويحدث ذلك نتيجة طفرات في جين يُعرف بـ"EGFR"، وهو ما يؤدي عادةً إلى نمو غير منضبط للخلايا. ورغم فعالية الأدوية الموجهة في البداية، فإن معظم المرضى يتوقفون عن الاستجابة مع الوقت.

واكتشف الباحثون أن الخلايا السرطانية تحمي البروتينات الناتجة عن هذه الطفرات عبر إنتاج فائض من جزيء الطاقة "ATP". هذا الفائض يُنشط مستقبلاً سطحياً اسمه "P2Y2"، والذي بدوره يستعين ببروتين آخر لتشكيل حاجز وقائي حول البروتين الطافر.

يمنع هذا الحاجز وصول البروتين المعطوب إلى مركز التكسير داخل الخلية، مما يبقيه نشطاً ويستمر في دفع نمو الورم.

وتم تأكيد هذه النتائج عبر تحليل عينات أنسجة من 29 مريضاً، حيث لوحظت مستويات مرتفعة من هذين البروتينين في الأورام مقارنة بالأنسجة السليمة.

وأوضح الباحثون أن استهداف هذا النظام الوقائي قد يمثل استراتيجية جديدة. فعند تعطيل مستقبل "P2Y2" في الخلايا المقاومة، اختفى تقريباً كل البروتين الطافر.

كما أظهرت التجارب أن مركب "الكيمفيرول" الطبيعي، الموجود في خضروات مثل البروكلي، نجح في تقليص الأورام المقاومة في النماذج المخبرية خلال 24 يوماً، دون التأثير على الخلايا السليمة.

ويُعتبر هذا الاكتشاف خطوة نحو تطوير علاجات متزامنة تتجاوز مقاومة الخلايا السرطانية أو تمنعها من الأساس. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصوير لحظة تسلّل الخلايا السرطانية إلى الدماغ للمرة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون آلية جديدة قد تساهم في علاج سرطان الرئة العدواني.. تعرف إليها
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكتشفون سر الرياح الخارقة على كوكب الزهرة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المقاومة

الكشف عن

سنغافورة

العين

العلا

تيجي

بريت

بروك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-26
Lebanon24
10:14 | 2026-01-26
Lebanon24
09:30 | 2026-01-26
Lebanon24
02:05 | 2026-01-26
Lebanon24
00:40 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24