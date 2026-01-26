تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
علماء يكتشفون آلية دفاع الخلايا السرطانية ضد العلاج
Lebanon 24
26-01-2026
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح فريق علمي في
سنغافورة
في
الكشف عن
الآلية التي تمكن بعض خلايا سرطان الرئة من مقاومة العلاجات المستهدفة.
ويحدث ذلك نتيجة طفرات في جين يُعرف بـ"EGFR"، وهو ما يؤدي عادةً إلى نمو غير منضبط للخلايا. ورغم فعالية الأدوية الموجهة في البداية، فإن معظم المرضى يتوقفون عن الاستجابة مع الوقت.
واكتشف الباحثون أن الخلايا السرطانية تحمي البروتينات الناتجة عن هذه الطفرات عبر إنتاج فائض من جزيء الطاقة "ATP". هذا الفائض يُنشط مستقبلاً سطحياً اسمه "P2Y2"، والذي بدوره يستعين ببروتين آخر لتشكيل حاجز وقائي حول البروتين الطافر.
يمنع هذا الحاجز وصول البروتين المعطوب إلى مركز التكسير داخل الخلية، مما يبقيه نشطاً ويستمر في دفع نمو الورم.
وتم تأكيد هذه النتائج عبر تحليل عينات أنسجة من 29 مريضاً، حيث لوحظت مستويات مرتفعة من هذين البروتينين في الأورام مقارنة بالأنسجة السليمة.
وأوضح الباحثون أن استهداف هذا النظام الوقائي قد يمثل استراتيجية جديدة. فعند تعطيل مستقبل "P2Y2" في الخلايا
المقاومة
، اختفى تقريباً كل البروتين الطافر.
كما أظهرت التجارب أن مركب "الكيمفيرول" الطبيعي، الموجود في خضروات مثل البروكلي، نجح في تقليص الأورام المقاومة في النماذج المخبرية خلال 24 يوماً، دون التأثير على الخلايا السليمة.
ويُعتبر هذا الاكتشاف خطوة نحو تطوير علاجات متزامنة تتجاوز مقاومة الخلايا السرطانية أو تمنعها من الأساس. (العين)
