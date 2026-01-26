القيمة الغذائية للتمر

التمر من أهمّ الأغذية الطبيعية التي عرفها الإنسان منذ القدم، وله فوائد صحية كثيرة. يحتوي التمر على الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الكالسيوم، والبوتاسيوم، التي تساعد على تقوية الجسم والمحافظة على صحته. كما يمدّ التمر الجسم بالطاقة والنشاط لأنه غني بالسكريات الطبيعية، لذلك يُنصح بتناوله خاصة في الصباح أو عند الإفطار في شهر .ويساعد التمر على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما يساهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض. ويُعدّ التمر غذاءً مناسبًا للكبار والصغار، لما له من فوائد كثيرة وطعم لذيذ. لذلك يجب إدخال التمر ضمن الغذاء اليومي للمحافظة على صحة الجسم وقوته.